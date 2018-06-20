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Сборная Уругвая победила Саудовскую Аравию и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Есть обновление от 20:50

Таким образом. группа А досрочно делегировала в 1/8 финала Россию и Уругвай

Сборная Уругвая победила Саудовскую Аравию и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Болельщики сборной Уругвая
Фото: Reuters

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Уругвая добились победы над соперниками из Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, что позволило им досрочно обеспечить выход в 1/8 турнира.

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Встреча соперников по группе А прошла на "Ростов-Арене" в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев.

Счет матча на 23-й минуте открыл Луис Суарес, быстрее всех добравшийся к мячу после неудачного выхода вратаря соперника после подачи с углового.

Луис Суарес, забивший единственный гол в матче, признан лучшим игроком матча.

На матче присутствовало 42 678 человек

Эта победа позволила сборной Уругвая досрочно выйти в плей-офф чемпионата мира вслед за Россией, судьба первого места в группе будет решаться в очной встрече этих команд. Уругвайцам в заключительном туре группового этапа нужна будет только победа, при ничейном исходе или поражении, лидирующая в группе А сборная России выйдет с первого места.

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Сейчас у России и Уругвая по 6 очков, а Саудовская Аравия и Египет очков не набрали.

Ранее сборная России, образованная в 1992 году ни разу не выходила в плей-офф чемпионатов мира. Лучшим ее достижением на крупных турнирах является "бронза" чемпионата Европы-2008. Что касается сборной СССР, то в последний раз она выходила в плей-офф ЧМ в 1986 году.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Следующими в Ростове-на-Дону сыграют Республика Корея и Мексика, позже на стадионе "Ростов-Арена" пройдет Исландия и Хорватия, а также один матч 1/8 финала.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
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Полуфинал
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