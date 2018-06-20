Сборная Уругвая победила Саудовскую Аравию и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Уругвая добились победы над соперниками из Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, что позволило им досрочно обеспечить выход в 1/8 турнира.

Встреча соперников по группе А прошла на "Ростов-Арене" в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев.

Счет матча на 23-й минуте открыл Луис Суарес, быстрее всех добравшийся к мячу после неудачного выхода вратаря соперника после подачи с углового.

Луис Суарес, забивший единственный гол в матче, признан лучшим игроком матча.

На матче присутствовало 42 678 человек

Эта победа позволила сборной Уругвая досрочно выйти в плей-офф чемпионата мира вслед за Россией, судьба первого места в группе будет решаться в очной встрече этих команд. Уругвайцам в заключительном туре группового этапа нужна будет только победа, при ничейном исходе или поражении, лидирующая в группе А сборная России выйдет с первого места.

Сейчас у России и Уругвая по 6 очков, а Саудовская Аравия и Египет очков не набрали.

Ранее сборная России, образованная в 1992 году ни разу не выходила в плей-офф чемпионатов мира. Лучшим ее достижением на крупных турнирах является "бронза" чемпионата Европы-2008. Что касается сборной СССР, то в последний раз она выходила в плей-офф ЧМ в 1986 году.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Следующими в Ростове-на-Дону сыграют Республика Корея и Мексика, позже на стадионе "Ростов-Арена" пройдет Исландия и Хорватия, а также один матч 1/8 финала.