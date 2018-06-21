Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде с инфарктом

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футбольный фанат из Исландии госпитализирован в Волгограде с инфарктом миокарда, сообщила "Интерфаксу" главный врач клинической больницы скорой помощи N25 Наталья Ляхова.

"50-летний болельщик из Исландии был госпитализирован сегодня с инфарктом миокарда. В настоящее время он находится в операционной. Врачи проводят ему коронарографию. При необходимости будут установлены стенты", - сказала Ляхова.

Стент - это каркас в виде сетки из медицинской стали или специального пластика, который вводится в артерию и устанавливается в узких местах сосуда, тем самым раздвигая его для лучшего кровообращения.

Волгоград примет еще три матча группового этапа мирового футбольного первенства. 22 июня Нигерия встретится с Исландией, 25 июня сыграют команды Саудовской Аравии и Египта, 28 июня - сборные Японии и Польши.