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Болельщики из Китая перепутали Волгоград с Вологдой

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Болельщики из Китая заблудились на вокзале в Волгограде, перепутав его с Вологдой, заявил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.

"В Волгограде 19 июня болельщик из Китая не мог найти свой поезд на табло расписания. Пришли ему на помощь, стали разбираться. Выяснилось, что он должен был ехать по билету из Вологды, но находился в Волгограде", - сказал министр.

Проблему удалось решить. "Билет ему через два часа нашли и отправили поездом. Следом были еще две дамы из Китая с аналогичной проблемой. Им также помогли и объяснили, что города Вологда и Волгоград - разные, и находятся на расстоянии порядка полутора тысяч километров друг от друга", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что несколько болельщиков сборной Швейцарии забронировали гостиницу в Ростове Великом (Ярославская область), планируя посетить встречу Швейцария-Бразилия в Ростове-на-Дону. Фанаты обратились в Службу-112, сообщив, что не могут найти отель на улице Селиванова в Ростове-на-Дону. Сотрудник службы выяснил, что, запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в городе Ростове Великом. После этого курьеза центр развития туризма Ярославской области решил пригласить швейцарцев в Ростов Великий.

Теги: Волгоград, ЧМ-2018
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Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания20104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
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ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
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КолумбияКолумбия10010
 
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