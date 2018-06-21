Дворкович заявил о проезде болельщиков в Финляндию с Fan-ID еще до начала ЧМ-2018

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пятеро болельщиков, попросивших политического убежища, проехали в Финляндию через Россию с Fan-ID еще до начала ЧМ, сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", как болельщики могли попасть в Финляндию, если Fan-ID дает право безвизового въезда только в Россию, Дворкович сказал: "Это вопрос к финнам".

Ранее СМИ сообщили, что в Финляндии попросили политического убежища пять человек из Нигерии, Марокко и Китая. Трое подданных Марокко нелегально перешли границу, а китаец прилетел на рейсе из России, имея при себе только Fan-ID.