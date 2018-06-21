ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
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Дворкович заявил о проезде болельщиков в Финляндию с Fan-ID еще до начала ЧМ-2018

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пятеро болельщиков, попросивших политического убежища, проехали в Финляндию через Россию с Fan-ID еще до начала ЧМ, сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", как болельщики могли попасть в Финляндию, если Fan-ID дает право безвизового въезда только в Россию, Дворкович сказал: "Это вопрос к финнам".

Ранее СМИ сообщили, что в Финляндии попросили политического убежища пять человек из Нигерии, Марокко и Китая. Трое подданных Марокко нелегально перешли границу, а китаец прилетел на рейсе из России, имея при себе только Fan-ID.

Теги: Финляндия, ЧМ-2018
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Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания20104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
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СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
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Команда И В Н П О
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АнглияАнглия11003
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