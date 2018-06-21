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Бышовец назвал Хорватию фаворитом матча с Аргентиной

Экс-наставник сборной России выразил разочарование игрой Уругвая, назвав его командой слесарей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец выразил мнение, что сборная Хорватии добьется победы над национальной командой Аргентины в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

"Я думаю, хорваты победят. У них есть качество, высокая готовность, мобильность – во всем этом они аргентинцев превосходят. По уровню звездности они, быть может, и уступают – у них нет Месси, зато есть Модрич, который в части креативности как минимум не уступает Лео. Эх, однажды я хотел пригласить Модрича к себе в "Локомотив", когда он ещё пацаном был - не вышло", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

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"Да и вообще у хорватов сбалансированная команда: в каждой линии есть лидеры. Опытная команда, которая в отличие от Аргентины, у которой игра зависит от одного футболиста, имеет ряд игроков, способных сделать результат", - отметил Бышовец.

Матч Аргентина – Хорватия пройдет в четверг. В этот день в рамках чемпионата мира в России состоятся еще два матча.

Ранее Аргентина сыграла вничью с Исландией (1:2), а Хорватия взяла верх над Нигерией (2:0).

Франция - Перу

"На мой вкус, перуанцы оставили хорошее впечатление, пусть и проиграли датчанам. А французы, наоборот, добыли три очка благодаря счастливой случайности. Тем не менее, я уверен, Франции хватит сил, чтобы одолеть Перу, там добротная группа футболистов, которые должны прибавлять от матча к матчу. Да, "трехцветные" победят, но не крупно - скорее всего, с разницей в один мяч", - сказал Бышовец.

Ранее сборная Франции победила Австралию (2:1), а команда Перу уступила Дании (0:1).

Дания – Австралия

"А вот здесь, думаю, дай Бог ничья - для Дании. Думаю, против такой Австралии датчан устроит одной очко. Австралийцы могут испортить им прическу, потому как по первой игре они не впечатлили. Не помог и симпатичный мне игрок – Эриксен, которого я почему-то люблю называть Андерсоном. Поставлю на ничью в матче, но и на то, что Эриксен меня, а также датских болельщиков, порадует забитым мячом", - сказал Бышовец.

Ранее Дания победила Перу (1:0), а Австралия уступила Франции (1:2).

"Разочарован игрой Уругвая, Россия однозначно сильнее"

По итогам ранее прошедших матчей Бышовец пришел к выводу, что сборная Уругвая заметно уступает России, с которой играет в группе А. Уругвай и Россия досрочно обеспечили выход в плей-офф, в третьем туре группового этапа встретятся друг с другом.

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"Уругвай совсем не тот, которого мы ожидали. Было очевидно, что это будет уверенный лидер группы, однако, что мы имеем: таким лидером является сборная России. Если до старта турнира можно было предполагать, что в третьей игре групповой стадии уругвайцы не оставят от нас камня на камне, то в нынешней ситуации я жду равного футбола, и мы даже ближе к победе", - выразил мнение Бышовец.

"Уругвай – это полное разочарование, это, я бы сказал, команда слесарей. Старательных, но не изобретательных: не могут снабдить толковыми передачами двух нападающих. Забили, даже я сказал бы - вымучили, два гола в двух матчах, а у нас их восемь! Это же небо и земля! Мы однозначно сильнее", - сказал Бышовец.

В первом матче Уругвай победил команду Египта (1:0), во втором – Саудовской Аравии (1:0). Россия в первом туре победила Саудовскую Аравию (5:0), во второй – сборную Египта (3:1).

Матч третьего тура Уругвай – Россия пройдет в понедельник в Самаре.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания20104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
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