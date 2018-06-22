Болельщик из США попал в психбольницу в Петербурге

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Гражданин США госпитализирован в психиатрическую больницу Петербурга, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

По его словам, в полицию накануне обратились медики "скорой помощи". Они сообщили, что в номере гостиницы, куда их вызвали, находится агрессивный человек. Позднее было установлено, что это 39-летний гражданин США, который приехал на чемпионат мира по футболу, имеет паспорт болельщика.

"Мужчина находился в состоянии сильного возбуждения, неадекватно реагировал на вопросы. В связи с происходящим вместе с бригадой врачей в присутствии отца больного к нему применили физическую силу и госпитализировали в психиатрическую больницу", - сказал собеседник.

Официальными комментариями "Интерфакс" не располагает.