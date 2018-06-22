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Болельщик из США попал в психбольницу в Петербурге

Мужчина вел себя неадекватно, и его отправили в больницу из гостиницы

Болельщик из США попал в психбольницу в Петербурге
Архивное фото
Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Гражданин США госпитализирован в психиатрическую больницу Петербурга, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

По его словам, в полицию накануне обратились медики "скорой помощи". Они сообщили, что в номере гостиницы, куда их вызвали, находится агрессивный человек. Позднее было установлено, что это 39-летний гражданин США, который приехал на чемпионат мира по футболу, имеет паспорт болельщика.

"Мужчина находился в состоянии сильного возбуждения, неадекватно реагировал на вопросы. В связи с происходящим вместе с бригадой врачей в присутствии отца больного к нему применили физическую силу и госпитализировали в психиатрическую больницу", - сказал собеседник.

Официальными комментариями "Интерфакс" не располагает.

Теги: ЧМ-2018
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УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
ИсландияИсландия10101
АргентинаАргентина20111
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
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БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
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