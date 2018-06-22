Журналисту из Нигерии в Волгограде вернули потерянную сумку с документами и техникой

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Жители Волгограда нашли потерянную журналистом из Нигерии Ннамди Обанией сумку и через полицейских вернули ее владельцу, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации региона.

Журналист приехал освещать проходящий в России чемпионат мира по футболу.

"В сумке находилась фотокамера, личные вещи, деньги, документы и аккредитационный бейдж. Жители принесли ее в отделение полиции, а полицейские через городской пресс-центр нашли контакты журналиста и вернули ему потерянную сумку", - сказал собеседник агентства.

По словам нигерийца, он приехал в Россию впервые, и, переезжая из аэропорта Волгограда на стадион, а затем в отель, не заметил, когда именно пропала сумка. "Я уже потерял надежду ее найти. Был расстроен, записывал все на телефон, потому что моя камера, мой микрофон - все было в этой сумке. Я переживал, как много времени займет обработка всего материала в таком виде. И тут раздался звонок из полиции, что они нашли ее. Знаете, обычно нужно идти в полицию, заявлять о пропаже. Я ничего этого не делал - они позвонили сами", - сказал Ннамди Обания журналистам.

Матчи ЧМ-2018 проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Волгограде.