Аргентинцев привлекли к ответственности за драку после матча Аргентина - Хорватия

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Иностранные болельщики, устроившие драку на стадионе в Нижнем Новгороде, где в четверг проходил матч между сборными Аргентины и Хорватии, привлечены к административной ответственности, сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".

"По информации, которую оргкомитет получил от правоохранительных органов Нижнего Новгорода, по итогам вчерашнего матча между сборными Аргентины и Хорватии на семерых граждан Аргентины составлены протоколы по факту административных правонарушений. Не исключено, что по итогам судебных решений в отношении данных граждан их паспорта болельщиков будут аннулированы", - говорится в ответе пресс-службы на запрос агентства.

В пятницу интернет-пользователи разместили видеоролик с потасовкой между болельщиками на матче между сборными Аргентины и Хорватии, прошедшем в четверг на стадионе в Нижнем Новгороде. 23-секундная запись была размещена в пятницу на сервисе YouTube. В видеоролике видно, как несколько пришедших на матч зрителей пинают лежащего на полу молодого человека. В драку вмешиваются другие болельщики, пытаясь остановить потасовку. Действие происходит вне трибуны.

"Оргкомитет "Россия-2018" шокирован и разочарован увиденным в упомянутым вами видео. Такое поведение абсолютно неприемлемо и недопустимо для посетителей матчей Чемпионата мира по футболу FIFA и болельщиков в принципе. Мы осуждаем любые формы проявления насилия в футболе", - заявили в пресс-службе.

В четверг сборная Хорватии одержала победу над командой Аргентины во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:0. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.