Тренер сборной Исландии посетовал на волгоградскую жару после поражения от Нигерии

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Волгоградская жара могла повлиять на игру сборной Исландии со сборной Нигерии, заявил журналистам в ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон.

"Конечно, это была неидеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, на игроков температура так повлияла. Жарковато для нас", - сказал Х. Хадльгримссон.

Он также отметил высокое качество игры соперников. "Нигерия здорово играла. Сложно было с ними играть. Я признаю, что у нас были игры и лучше. Нам приходилось рисковать, идти вперед. Нигерийцы быстро нападали, забили второй гол. Конечно, мы не хотели такой счет, но что делать", - отметил Х. Хадльгримссон.

Матч Нигерия - Исландия завершился со счетом 2:0. Оба гола в ворота исландцев забил экс-футболист московского ЦСКА Ахмед Муса (на 49-й и 75-й минутах матча).