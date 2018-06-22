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Тренер сборной Нигерии не счел помехой жару в Волгограде

"Для Исландии, наверное, было жарковато", - добавил Гернот Рор

Тренер сборной Нигерии не счел помехой жару в Волгограде
Капитан сборной Исландии Арон Гуннарссон
Фото: Reuters

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Жара не помешала футболистам сборной Нигерии одержать победу над сборной Исландии в групповом матче ЧМ-2018 в Волгограде, заявил журналистам главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор.

"Не такая уж жара в Волгограде. В шесть вечера стадион был в тени. Дня нас было не жарко. В раздевалке я команде сказал, что это плюс для Исландии. Но во втором тайме мы были лучше подготовлены. Для Исландии, наверное, было жарковато", - сказал Рор на конференции после матча.

Он отметил, что сборной Нигерии было приятно одержать победу в Волгограде. "Волгоград - исторический город. Он красивый, солнечный, все цветет. Было приятно выиграть в таком городе такую важную игру", - отметил Рор.

Главный тренер исландской команды Хеймир Хадльгримссон в ходе послематчевой пресс-конференции заявил, что игре команды могла помешать волгоградская жара. "Конечно, это была неидеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, на игроков температура так повлияла. Жарковато для нас", - сказал Хадльгримссон.

Матч Нигерия-Исландия завершился со счетом 2:0. Оба гола в ворота исландцев забил экс-футболист московского ЦСКА Ахмед Муса, сделав это на 49-й и 75-й минутах противостояния.

Теги: Волгоград, Нигерия, Исландия, ЧМ-2018
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