Швейцария победила Сербию в матче ЧМ-2018

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Швейцарии добились победы над национальной командой Сербии в матче второго тура группового этап чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Калининграде в пятницу, завершилась со счетом 2:1 в пользу Швейцарии

На пятой минуте противостояния Александр Митрович вывел сборную Сербии вперед. Соперник отыгрался и провел победный гол во втором тайме. На 52-й минуте отличился Гранит Джака, на 90-й – Шердан Шакири.

Таким образом, Швейцария набрала 4 очка и делит первое-второе места в группе Е с Бразилией. Сербия занимает третье место (3 очка), на четвертой строчке идет Коста-Рика (0).