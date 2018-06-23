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Около 12 тысяч болельщиков приехали на матч Мексика-Корея в Ростов-на-Дону

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Около 12 тысяч иностранных болельщиков приехали в Ростов-на-Дону на матч Мексика - Корея, который состоится 23 июня на стадионе "Ростов-Арена", сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

"Каждый последующий матч собирает все больше и больше зрителей, на матч в субботу Мексика - Корея прибыли 12 тысяч гостей, большинство из которых - мексиканцы", - приводит пресс-служба слова губернатора Василия Голубева.

Это будет третий матч на "Ростов-Арене". Первая игра собрала более 43 тыс. зрителей, вторая - 42,6 тыс. болельщиков. По оценкам местных властей, матч между Мексикой и Кореей обещает стать еще более популярным.

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ранее заявил журналистам, что, по его оценке, во время третьей игры наполненность стадиона, рассчитанного на 45 тыс. зрителей, может достигнуть 100%. В общем на матчи в Ростове-на-Дону иностранцам продано более 100 тыс. билетов, сказал глава города.

Теги: ЧМ-2018, Ростов-на-Дону
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