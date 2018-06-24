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Черчесов не планирует специальных замен в сборной на матч с Уругваем

Есть обновление от 14:04

Играть будут те, которые лучше готовы, заявил главный тренер

Черчесов не планирует специальных замен в сборной на матч с Уругваем
Интерпресс/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В стартовый состав сборной России на матч с Уругваем войдут те игроки, которые лучше готовы, сообщил главный тренер сборной Станислав Черчесов на пресс-конференции в Самаре в воскресенье.

"Завтра специальных замен мы никаких делать не собираемся", - ответил Черчесов на вопрос журналистов о том, планирует ли он замены в составе сборной на матч с Уругваем.

По его словам, российская сборная готовится к игре с Уругваем так же, как и к другим играм.

"Понятно, что мы квалифицировались, но это ни о чем не говорит - играть будут те, которые лучше готовы", - сказал Черчесов.

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При этом он подчеркнул, что сборная России будет стараться выйти из группы с первого места.

"Уругвай будет готовиться к 1/8 финала через нашу игру, а мы - через их игру. Другое дело, что нам надо поделить места. Мы хотим быть первыми", - заявил тренер.

Россия и Уругвай досрочно оформили выход в 1/8 финала ЧМ-2018. После двух туров группового этапа у обеих команд по 6 очков, при этом у сборной России лучше разница забитых и пропущенных мячей.

Матч между сборными пройдет в понедельник на стадионе "Самара-Арена".

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Теги: ЧМ-2018, Россия, Уругвай, Самара
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