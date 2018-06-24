Англия - Панама. Онлайн

В Нижнем Новгороде проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 среди участников группы G
Пенальти назначил главный судья в ворота сборной Панамы! Лингард бежал в штрафной с мячом к воротам и упал после толчка!
Защитник сборной Панамы Роман Торрес получил травму, ему оказали медицинскую помощь
Эдгар Барсенас опасно бил по воротам сборной Англии из-за пределов штрафной! Вратарь мяч не достал, но и он (мяч) пролетел мимо!
Гарри Кейн выходил один на один: но вратарь Хайме Пенедо опередил его, выдвинувшись навстречу и поймав мяч
Предлагаем вашему вниманию видеоповтор гола
Not a supporter, but well done England, making intentions known in first 9 minutes. 🔥 #ENGPAN pic.twitter.com/DqkjM2i8qV— Amré McCallum (@AmreGM) June 24, 2018
Панамский игрок Армандо Купер сорвал атаку соперника грубым фолом, за что получил желтую карточку
ГОООООЛ! Сборная Англии вышла вперед! Защитник Джон Стоунс открылся в центре штрафной, откуда и поразил ворота ударом головой!
Англия - Панама. 1:0
Угловой у ворот сборной Панамы
В первом туре сборная Англии победила Тунис - 2:1. А Панама крупно (0:3) проиграла Бельгии
Момент у ворот сборной Англии: Анибал Годой получил в штрафной передачу, открывшись в этой зоне. У панамского игрока было пространство для дополнительного маневра, но он решил пробить без обработки, в касание. Удар сорвался: мяч пролетел совсем не в створ ворот!
Эдгар Барсенас наносил удар по английским воротам, в створ не попал
Атака сборной Панамы завершилась фолом англичан на правом фланге обороны
Англичанин Джесси Лингард и панамец Габриэль Гомес столкнулись в штрафной площади сборной Панамы в борьбе за мяч. Так первая же пауза в игре стала весьма продолжительной
У английских футболистов белые футболки, у панамских - красные
Матч начался! Главный судья - египтянин Геад Гриша. А меня зовут Владимир Нардин.
Команды выходят на поле! Сейчас будут звучать гимны стран!
Составы команд с расстановками
Разглядываем расстановки команд👀— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018
Сумеют ли дебютанты Чемпионата мира остановить Англию?#ENGPAN pic.twitter.com/f6mPNOy1qY
Сегодня днюха у Лионеля Месси. Поздравляем! Теперь он 31-летний, а вовсе не 30-летний. Такое бывает!
Лионель Месси #ARG снова улыбается😀, а почему бы и нет?— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018
🌞 В Бронницах отличная погода
🎁 Все поздравляют с днем рождения
🏆 После победы Нигерии над Исландией аргентинцы снова в игре#ЧМ2018 pic.twitter.com/CZlS0Uul7q
А какая-то коза назвала сборную России фаворитом матча с Уругваем
Самарская коза Забияка предсказала победу сборной России в матче с Уругваем https://t.co/wTxoPzNcJj— Интерфакс (@interfax_news) June 24, 2018
Мнение экс-наставника сборной России о предстоящем матче:
Бышовец уверен в победе сборной Англии над Панамой https://t.co/NxLxbWLEgA— Интерфакс (@interfax_news) June 24, 2018
Я бывал в Нижнем Новгороде незадолго до старта ЧМ-2018. И вот что я там увидел:
Нижний Новгород: от ФНЛ до ЧМ-2018 https://t.co/bTF4iB4T3G— Интерфакс (@interfax_news) May 2, 2018
Стартовые составы команд!
#ENG vs #PAN— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018
Представляем стартовые составы команд#ENGTUN #ЧМ2018 pic.twitter.com/Rgy7iJYNKW
Игра пройдет в Нижнем Новгороде сегодня. Стартует в 15:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата мира по, конечно же, футболу между сборными Англии и Панамы!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!