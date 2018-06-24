Англия - Панама. Онлайн

6'

Момент у ворот сборной Англии: Анибал Годой получил в штрафной передачу, открывшись в этой зоне. У панамского игрока было пространство для дополнительного маневра, но он решил пробить без обработки, в касание. Удар сорвался: мяч пролетел совсем не в створ ворот!