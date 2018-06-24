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Англия - Панама. Онлайн

В Нижнем Новгороде проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 среди участников группы G

Англия - Панама. Онлайн
Reuters

В Нижнем Новгороде проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 среди участников группы G

20'
Пенальти

Пенальти назначил главный судья в ворота сборной Панамы! Лингард бежал в штрафной с мячом к воротам и упал после толчка!

18'

Защитник сборной Панамы Роман Торрес получил травму, ему оказали медицинскую помощь

16'

Эдгар Барсенас опасно бил по воротам сборной Англии из-за пределов штрафной! Вратарь мяч не достал, но и он (мяч) пролетел мимо!

14'

Гарри Кейн выходил один на один: но вратарь Хайме Пенедо опередил его, выдвинувшись навстречу и поймав мяч

12'

Предлагаем вашему вниманию видеоповтор гола

10'
Желтая карточка

Панамский игрок Армандо Купер сорвал атаку соперника грубым фолом, за что получил желтую карточку

8'

ГОООООЛ! Сборная Англии вышла вперед! Защитник Джон Стоунс открылся в центре штрафной, откуда и поразил ворота ударом головой!

8'
Гол!!!

Англия - Панама. 1:0

8'

Угловой у ворот сборной Панамы

7'

В первом туре сборная Англии победила Тунис - 2:1. А Панама крупно (0:3) проиграла Бельгии

6'

Момент у ворот сборной Англии: Анибал Годой получил в штрафной передачу, открывшись в этой зоне. У панамского игрока было пространство для дополнительного маневра, но он решил пробить без обработки, в касание. Удар сорвался: мяч пролетел совсем не в створ ворот!

5'

Эдгар Барсенас наносил удар по английским воротам, в створ не попал

4'

Атака сборной Панамы завершилась фолом англичан на правом фланге обороны

2'

Англичанин Джесси Лингард и панамец Габриэль Гомес столкнулись  в штрафной площади сборной Панамы в борьбе за мяч. Так первая же пауза в игре стала весьма продолжительной

1'

У английских футболистов белые футболки, у панамских - красные

1'

Матч начался! Главный судья - египтянин Геад Гриша. А меня зовут Владимир Нардин.

Команды выходят на поле! Сейчас будут звучать гимны стран!

Составы команд с расстановками

Сегодня днюха у Лионеля Месси. Поздравляем! Теперь он 31-летний, а вовсе не 30-летний. Такое бывает!

А какая-то коза назвала сборную России фаворитом матча с Уругваем

Мнение экс-наставника сборной России о предстоящем матче:

Я бывал в Нижнем Новгороде незадолго до старта ЧМ-2018. И вот что я там увидел:

Стартовые составы команд!
 

Игра пройдет в Нижнем Новгороде сегодня. Стартует в 15:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча второго тура группового этапа чемпионата мира по, конечно же, футболу между сборными Англии и Панамы!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия22006
АнглияАнглия11003
ПанамаПанама10010
ТунисТунис20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
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