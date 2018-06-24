Сборная Исландии прибыла в Ростов-на-Дону

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Сборная Исландии по футболу прилетела в Ростова-на-Дону в воскресенье вечером, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Самолет с футболистами и тренерским штабом Исландии только что приземлился в аэропорте "Платов", - говорится в сообщении.

Матч Исландия - Хорватия пройдет во вторник, 26 июня, начало в 21:00 по Москве.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. Жители и гости Ростова-на-Дону смогут увидеть матч 1/8 финала чемпионата мира.