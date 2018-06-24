Стадион Екатеринбурга оказался заполнен на 98,5 % на матче Япония - Сенегал

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Матч между сборными Японии и Сенегала в Екатеринбурге в воскресенье собрал более 32,5 тыс. болельщиков.

"На матче присутствует 32 тыс. 572 человека", - объявил комментатор во время матча. Официальная вместимость "Екатеринбург Арены" составляет 33,061 тысяч мест. Таким образом, он заполнен на 98,5%.

Болельщики Сенегала на протяжении всего матча играют на барабанах, которые ни на минуту не смолкают. Их мелодия меняется в зависимости от хода игры. Японские болельщики поют, дружно хлопают и поднимают флаги.

Во время первого матча ЧМ на "Екатеринбург Арене" 15 июня между Египтом и Уругваем стадион оказался заполнен не полностью - пустовали порядка 6 тыс. мест. Однако на матче Франция - Перу стадион был заполнен более чем на 99%.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.