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Стадион Екатеринбурга оказался заполнен на 98,5 % на матче Япония - Сенегал

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Матч между сборными Японии и Сенегала в Екатеринбурге в воскресенье собрал более 32,5 тыс. болельщиков.

"На матче присутствует 32 тыс. 572 человека", - объявил комментатор во время матча. Официальная вместимость "Екатеринбург Арены" составляет 33,061 тысяч мест. Таким образом, он заполнен на 98,5%.

Болельщики Сенегала на протяжении всего матча играют на барабанах, которые ни на минуту не смолкают. Их мелодия меняется в зависимости от хода игры. Японские болельщики поют, дружно хлопают и поднимают флаги.

Во время первого матча ЧМ на "Екатеринбург Арене" 15 июня между Египтом и Уругваем стадион оказался заполнен не полностью - пустовали порядка 6 тыс. мест. Однако на матче Франция - Перу стадион был заполнен более чем на 99%.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

Самые яркие болельщицы ЧМ-2018

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Теги: ЧМ-2018, Екатеринбург
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
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Полуфинал
SF1QF1QF2
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