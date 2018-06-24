ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
GАнглия Англия6 : 1Матч завершенПанама ПанамаМатч завершенСтоунс (8, 40), Кейн (22, с пенальти, 45+1, с пенальти, 62), Лингард (36) - Балой (77)подробнееHЯпония Япония2 : 2Матч завершенСенегал СенегалМатч завершенИнуи (34), Хонда (78) - Мане (11), Ваге (71)подробнееHПольша Польша0 : 3Матч завершенКолумбия КолумбияМатч завершенМина (40), Фалькао (70), Куадрадо (75)подробнее

Сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018

Польская команда лишилась шансов на выход в плей-офф

Сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018
Игроки сборной Колумбии Хуан Куадрадо и сборной Польши Давид Ковнацки (слева направо) в матче ЧМ-2018
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Колумбии обыграли соперников - команду Польши на проходящем в России чемпионата мира-2018.

Матч группы Н, прошедший в воскресенье на стадионе "Казань-Арена", завершился со счетом 3:0 в пользу Колумбии.

Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу Колумбии. Гол на 40-й минуте забил игрок сборной Колумбии Ерри Мина. Во втором тайме колумбийцы вошли в раж и на 70-й минуте снова поразили ворота поляков. На этот раз гол забил Радамель Фалькао. И уже через пять минут третий гол: мяч в ворота соперников отправил Хуан Куадрадо.

На матче присутствовал президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. Это не первый его визит в столицу Татарстана в рамках мундиаля: 20 июня он в Казани наблюдал за матчем между сборными командами Испании и Ирана.

Также за игрой наблюдали чрезвычайный и полномочный посол Колумбии в России Альфонсо Лопес Кабальеро, чрезвычайный и полномочный посол Республики Польши в России Влодзимеж Марчиняк, президент OTP Bank (Венгрия), президент федерации футбола Венгрии Шандор Чани и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Матч между сборными Польши и Колумбии посетили 42 тыс 873 зрителя.

Отметим, что болельщики сборной Польши не стали дожидаться окончания добавленных арбитром пяти минут и стали покидать трибуны. Потерпев второе поражение на турнире, команда Польши лишилась шансов на выход в плей-офф.

Это была третья игра, проходившая на стадионе "Казань-Арена" в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. За противостоянием Польши и Колумбии на стадионе "Казань-Арена" наблюдали болельщиков. Ранее в Казани были сыграны матчи между сборными Франции и Австралии, Ирана и Испании. Завершит серию групповых матчей в столице Татарстана игра между командами Южной Кореи и Германии.

Также казанцам предстоит увидеть 1/8 и 1/4 финала ЧМ.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Теги: футбол, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Чемпионат Мира по футболу 2018
Второй тур ЧМ-2018. ОбобщениеВторой тур ЧМ-2018. Обобщение
На чемпионате мира-2018 в России завершилась программа второго тураПодробнее
 Сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018Сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018
Польская команда лишилась шансов на выход в плей-оффПодробнее
 CNN узнал о намерении Салаха покинуть сборную ЕгиптаCNN узнал о намерении Салаха покинуть сборную Египта
По данным источника телеканала, футболист "остался недоволен тем, что произошло в Чечне"Подробнее
 Англия со счетом 6:1 разгромила Панаму и вышла в плей-оффАнглия со счетом 6:1 разгромила Панаму и вышла в плей-офф
Хет-трик оформил Кейн и возглавил гонку бомбардировПодробнее
 В Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налетыВ Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налеты
Он приехал в Россию по поддельному паспорту и был задержан после матча с Коста-РикойПодробнее
 Англия - Панама. ОнлайнАнглия - Панама. Онлайн
В Нижнем Новгороде проходит матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 среди участников группы GПодробнее
 Черчесов не планирует специальных замен в сборной на матч с УругваемЧерчесов не планирует специальных замен в сборной на матч с Уругваем
Играть будут те, которые лучше готовы, заявил главный тренерПодробнее
 ФИФА начала расследование из-за манеры празднования голов швейцарских футболистовФИФА начала расследование из-за манеры празднования голов швейцарских футболистов
В жестах, продемонстрированных во время игры с Сербией, усмотрели политикуПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
СпортCNN узнал о намерении Салаха покинуть сборную ЕгиптаВ миреАвстрийские СМИ назвали вероятную дату встречи Путина и Трампа в ВенеВ миреЭрдоган побеждает на президентских выборах в ТурцииСпортАнглия со счетом 6:1 разгромила Панаму и вышла в плей-оффВ РоссииВ Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налетыВ миреАсад пообещал не допустить участия стран Запада в восстановлении Сирии

Второй тур ЧМ-2018. Обобщение

Второй тур ЧМ-2018. ОбобщениеНа чемпионате мира-2018 в России завершилась программа второго тура Подробнее

Подозреваемые в нападении на цыган во Львове признали себя членами экстремистской группировки

Сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018

Сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018Польская команда лишилась шансов на выход в плей-офф Подробнее

Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции

Он также назвал свой "Народный альянс" победителями на турецких парламентских выборах Подробнее

Макрон назвал политическим миграционный кризис для ЕС

Президент Франции призвал решить его на основе европейских ценностей Подробнее

Венгерский премьер первым поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Эрдоган продолжает лидировать на президентских выборах после обработки более 80% бюллетеней Подробнее

Кадыров предложил на должность премьера Чечни кандидатуру мэра Грозного Хучиева

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+