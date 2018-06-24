Сборная Колумбии разгромила Польшу в матче ЧМ-2018

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Колумбии обыграли соперников - команду Польши на проходящем в России чемпионата мира-2018.
Матч группы Н, прошедший в воскресенье на стадионе "Казань-Арена", завершился со счетом 3:0 в пользу Колумбии.
Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу Колумбии. Гол на 40-й минуте забил игрок сборной Колумбии Ерри Мина. Во втором тайме колумбийцы вошли в раж и на 70-й минуте снова поразили ворота поляков. На этот раз гол забил Радамель Фалькао. И уже через пять минут третий гол: мяч в ворота соперников отправил Хуан Куадрадо.
#POLCOL: статистика📊 pic.twitter.com/X0iu0Sdutj— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018
На матче присутствовал президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино. Это не первый его визит в столицу Татарстана в рамках мундиаля: 20 июня он в Казани наблюдал за матчем между сборными командами Испании и Ирана.
Также за игрой наблюдали чрезвычайный и полномочный посол Колумбии в России Альфонсо Лопес Кабальеро, чрезвычайный и полномочный посол Республики Польши в России Влодзимеж Марчиняк, президент OTP Bank (Венгрия), президент федерации футбола Венгрии Шандор Чани и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Матч между сборными Польши и Колумбии посетили 42 тыс 873 зрителя.
Отметим, что болельщики сборной Польши не стали дожидаться окончания добавленных арбитром пяти минут и стали покидать трибуны. Потерпев второе поражение на турнире, команда Польши лишилась шансов на выход в плей-офф.
➡️2 матча— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018
➡️2 поражения
➡️5 пропущенных голов
Бывали в истории сборной #POL и более успешные Чемпионаты мира...Увы, в 1/8 финала - точно без Роберта Левандовского😧 #POLCOL pic.twitter.com/7YNAsHnPAn
Это была третья игра, проходившая на стадионе "Казань-Арена" в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. За противостоянием Польши и Колумбии на стадионе "Казань-Арена" наблюдали болельщиков. Ранее в Казани были сыграны матчи между сборными Франции и Австралии, Ирана и Испании. Завершит серию групповых матчей в столице Татарстана игра между командами Южной Кореи и Германии.
Также казанцам предстоит увидеть 1/8 и 1/4 финала ЧМ.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
#JPN #SEN #COL поборются за две путевки в 1/8 финала— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018
#POL потеряла шансы на выход в плей-офф
28 июня:#SEN vs #COL#JPN vs #POL pic.twitter.com/q7ZXXVPW9r