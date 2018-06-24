Второй тур ЧМ-2018. Обобщение

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" подводит итоги второго тура группового этапа проходящего в России чемпионата мира по футболу

Россия вышла в плей-офф

Сборная России добилась успеха и во втором своем матче на домашнем ЧМ-2018. Команда Станислава Черчесова на этот раз убедительно переиграла соперников из сборной Египта со счетом 3:1. По ходу встречи россияне добились крупного – 3:0 – преимущества в счете, однако египтяне смогли сократить отставание, сделав это за счет точного удара Мохамеда Салаха с пенальти.

После отчетной встречи оставалось ждать результата другого матча группы А Уругвай – Саудовская Аравия. Для досрочного выхода россиян в плей-офф достаточно было, чтобы Уругвай как минимум сыграл вничью. Но южноамериканская команда перевыполнила задачу, победив соперника со счетом 1:0, а заодно и сама вышла в 1/8 финала.

Ранее Россия в плей-офф чемпионатов мира не играла ни разу.

Кто еще попал в 1/8 финала

Помимо сборных России и Уругвая, еще ряд команд уже после матчей второго тура заработали путевки в плей-офф. Это сборные Франции, Хорватии, Англии, Бельгии. Шансов на выход в 1/8 финала лишились – помимо Египта и Саудовской Аравии – Коста-Рика, Марокко, Южная Корея, Перу, Панама, Тунис, Польша.

Провал Аргентины

Футболисты сборной Аргентины с крупным – 0:3 – счетом уступили команде Хорватии, чем поставили под сомнения свои перспективы выйти в 1/8 финала. В первом туре аргентинцы сыграли вничью с Исландией.

Команде Лионеля Месси повезло в том, что на следующий после ее матча с Хорватией день Нигерия взяла верх над Исландией.

На первом месте в группе находится Хорватия (6), которая уже обеспечила себе выход в плей-офф, на втором – Нигерия (3) Третью строчку занимает Исландия, четвертую – Аргентина (по 1). У Исландии по сравнению с Аргентиной лучше показатель по забитым и пропущенным мячам.

В следующем туре Аргентина сыграет с Нигерией, а Исландия - с Хорватией.

Другие гранды футбола вновь столкнулись с трудностями. Бразилия оба гола в игре с Коста-Рикой провела в добавленное ко второму тайму время. Действующий чемпион мира, команда Германии, в компенсированное время вырвала победу (2:1) над Швецией. При этом немцы уступали в счете и второе поражение подряд (в первом матче Германия со счетом 0:1 уступила Мексике) выбивало команду Йоахима Лева из борьбы за медали.

Новый лидер гонки бомбардиров

После второго тура самым результативным участником турнира стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн – на его счету 5 мячей. В матче против Панамы (6:1) он оформил хет-трик. Два гола он провел с пенальти, еще один записали на него после того, как мяч отскочил от его ноги в ворота после дальнего удара.

По 4 гола в своем активе имеют бельгиец Ромелу Лукаку, португалец Криштиану Роналду, по 3 – россиянин Денис Черышев и испанец Диего Коста. В списке игроков, которые в двух матчах провели по 2 гола, присутствует россиянин Артем Дзюба.