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Второй тур ЧМ-2018. Обобщение

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На чемпионате мира-2018 в России завершилась программа второго тура

Второй тур ЧМ-2018. Обобщение
Футболисты сборной России радуются голу Артема Дзюбы (№22) в ворота команды Египта
Фото: Reuters

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" подводит итоги второго тура группового этапа проходящего в России чемпионата мира по футболу

Россия вышла в плей-офф

Сборная России добилась успеха и во втором своем матче на домашнем ЧМ-2018. Команда Станислава Черчесова на этот раз убедительно переиграла соперников из сборной Египта со счетом 3:1. По ходу встречи россияне добились крупного – 3:0 – преимущества в счете, однако египтяне смогли сократить отставание, сделав это за счет точного удара Мохамеда Салаха с пенальти.

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После отчетной встречи оставалось ждать результата другого матча группы А Уругвай – Саудовская Аравия. Для досрочного выхода россиян в плей-офф достаточно было, чтобы Уругвай как минимум сыграл вничью. Но южноамериканская команда перевыполнила задачу, победив соперника со счетом 1:0, а заодно и сама вышла в 1/8 финала.

Ранее Россия в плей-офф чемпионатов мира не играла ни разу.

Кто еще попал в 1/8 финала

Помимо сборных России и Уругвая, еще ряд команд уже после матчей второго тура заработали путевки в плей-офф. Это сборные Франции, Хорватии, Англии, Бельгии. Шансов на выход в 1/8 финала лишились – помимо Египта и Саудовской Аравии – Коста-Рика, Марокко, Южная Корея, Перу, Панама, Тунис, Польша.

Провал Аргентины

Футболисты сборной Аргентины с крупным – 0:3 – счетом уступили команде Хорватии, чем поставили под сомнения свои перспективы выйти в 1/8 финала. В первом туре аргентинцы сыграли вничью с Исландией.

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Команде Лионеля Месси повезло в том, что на следующий после ее матча с Хорватией день Нигерия взяла верх над Исландией.

На первом месте в группе находится Хорватия (6), которая уже обеспечила себе выход в плей-офф, на втором – Нигерия (3) Третью строчку занимает Исландия, четвертую – Аргентина (по 1). У Исландии по сравнению с Аргентиной лучше показатель по забитым и пропущенным мячам.

В следующем туре Аргентина сыграет с Нигерией, а Исландия - с Хорватией.

Другие гранды футбола вновь столкнулись с трудностями. Бразилия оба гола в игре с Коста-Рикой провела в добавленное ко второму тайму время. Действующий чемпион мира, команда Германии, в компенсированное время вырвала победу (2:1) над Швецией. При этом немцы уступали в счете и второе поражение подряд (в первом матче Германия со счетом 0:1 уступила Мексике) выбивало команду Йоахима Лева из борьбы за медали.

Новый лидер гонки бомбардиров

После второго тура самым результативным участником турнира стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн – на его счету 5 мячей. В матче против Панамы (6:1) он оформил хет-трик. Два гола он провел с пенальти, еще один записали на него после того, как мяч отскочил от его ноги в ворота после дальнего удара.

По 4 гола в своем активе имеют бельгиец Ромелу Лукаку, португалец Криштиану Роналду, по 3 – россиянин Денис Черышев и испанец Диего Коста. В списке игроков, которые в двух матчах провели по 2 гола, присутствует россиянин Артем Дзюба.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
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