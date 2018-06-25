ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
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Назван стартовый состав сборной Уругвая на игру с Россией

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной Уругвая по футболу определился со стартовым составом команды на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против России.

Как сообщает пресс-служба ЧМ, с первых минут в составе уругвайцев сыграют Фернандо Муслера, Диего Годин, Себастьян Коатес, Мартин Касерес, Родриго Бентанкур, Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Матиас Весино, Диего Ласкальт, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Матч пройдет в Самаре и стартует в 17:00. Ранее Россия и Уругвай уже завоевали путевки в плей-офф, тогда как их соперники по группе А Египет и Саудовская Аравия шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018 лишились.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
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