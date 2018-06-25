Назван стартовый состав сборной Уругвая на игру с Россией

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной Уругвая по футболу определился со стартовым составом команды на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против России.

Как сообщает пресс-служба ЧМ, с первых минут в составе уругвайцев сыграют Фернандо Муслера, Диего Годин, Себастьян Коатес, Мартин Касерес, Родриго Бентанкур, Наитан Нандес, Лукас Торрейра, Матиас Весино, Диего Ласкальт, Луис Суарес, Эдинсон Кавани.

Матч пройдет в Самаре и стартует в 17:00. Ранее Россия и Уругвай уже завоевали путевки в плей-офф, тогда как их соперники по группе А Египет и Саудовская Аравия шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018 лишились.