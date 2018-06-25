В районе "Лужников" ограничат движение 25 и 26 июня из-за ЧМ по футболу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ограничения в движении транспорта введены 25 и 26 июня в московских Хамовниках из-за матча чемпионата мира по футболу между сборными Дании и Франции, который пройдет во вторник на стадионе "Лужники".

"С 25 по 26 июня в Хамовниках автомобилистам необходимо объезжать улицы, доступ к которым закрыт: Лужнецкий проезд, Новодевичья, Ростовская и Саввинская набережные, улица Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта)", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

По словам собеседника агентства, 25 и 26 июня закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

"Ряд улиц доступен только для владельцев разрешений, которые можно оформить в префектуре округов, Среди них Абрикосовский переулок, Малый Саввинский переулок, улица Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора), Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), улица Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой), улица Ефремова (от улицы Хамовнического Вала до Проектируемого проезда N2309)", - сказали в ЦОДД.

Также только по спецразрешениям можно проехать на улицу Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с ул.Трубецкой), Погодинскую (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), Савельева, Усачева (от ул.Хамовнический Вал до пересечения с ул.Трубецкая), Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной), Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенскую набережную, добавили в ведомстве.