ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
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Иран - Португалия. Онлайн

В группе В в понедельник определится соперник россиян по 1/8 финала

Иран - Португалия. Онлайн
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду
Фото: Reuters

В группе В в понедельник определится соперник россиян по 1/8 финала

45+3'

А вот и перерыв (в другой игре. между прочим, тоже)! До встречи во втором тайме, товарищи!!!

45+1'

Три минуты добавил арбитр ко времени первого тайма!

45'

ГОООООООЛ! Рикарду Куарежма вывел сборную Португалии вперед! 1:0 в ее пользу! Замечательный гол Куарежмы! С линии штрафной он отправил мяч в дальний верхний угол!!!

45'
Гол!!!

Иран - Португалия. 0:1

43'

Перехватили инициативу португальцы

41'

Из записок непривередливого наблюдателя

39'

Криштиану наносит дальний удар: вратарь отражает этот удар! 

36'

С каким же трудом португальцы отбиваются от атак соперника! А Иран давит, но не хватает тонкости в в завершающих отрезках атак

34'

Кстати, у Роналду уже получасовое отставание от своего графика. Обычно он забивает на ЧМ-2018 в России уже на четвертой минуте матча. А тут... я даже не знаю, что и сказать...

33'

Саид Эззатоллахи бил головой после штрафной подачи: вратарь поймал мяч!

32'
Желтая карточка

Португалец Рафаэль Геррейро грубо сбил у своей штрафной иранца Алирезу Джаханбакша и получил желтую. А соперник получил право на штрафной!

30'

Столкнулись головами в штрафной иранцев иранец Сердар Азмун и португалец Жозе Фонте. К счастю, без тяжелых последствий для каждого из них!

27'

Так пропускала Испания

26'

Разумеется, повреждение Патрисиу никак не связано с событиями в игре Испания - Марокко

24'

Повреждение получил вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу. Но врачи помогли ему избавиться от боли

22'
Гол!!!

Испания - Марокко. 1:1. Сборная Испании отыгралась благодаря голу Иско.

21'

Резаян бил по португальским воротам! Перекинул мяч и через стенку и через перекладину!

19'

В контратаке сейчас была сборная Ирана. Адриан Силва остановил нападающего, и стандарт будет проводить Иран с угла штрафной

16'

Криштиану попал в стенку!

15'

Право на стандарт заработали португальцы. Будет бить, наверное, Роналду

14'
Гол!!!

Испания - Марокко. 0:1. Испания пропустила! Бутаиб поразил их ворота!

12'

Вратарь сборной Ирана Алиреза Беиранванд ошибся на выходе после подачи с правого фланга и чуть не позволил сопернику поразить ворота

9'

Иранские футболисты чуть не поразили свои ворота, после чего сообразили, что безопаснее играть на противоположной половине поля и побежали с мячом туда

7'

Но как же хорош был Иньеста!

5'

Контратака сборной Ирана! Тареми замыкал прострел справа - не попал в ворота!

3'

Роналду входит в штрафную Ирана и бьет! Вратарь отражает удар!!

2'

Кстати, Испания и Португалия могут финишировать не только с одинаковым количеством очков, но и с равными показателями по разности забитых-пропущенных мячей. Не говоря уже о том, что они и вничью (да еще какую - 3:3!) сыграли. В таком случае придется подсчитывать всякие там предупреждения/удаления, которые нахватали команды на групповом этапе. Но если и здесь будет равенство, то для выявления лучшего регламент предусматривает... жеребьевку.

1'

В связи с тонким турнирным моментом я буду оповещать о событиях двух матчей чуть ли не одновременно. Так что если на следующей минуте после сольного прохода Роналду вы увидите сообщение: "Но как же хорош был Иньеста!", не пугайтесь!

1'

Матч начался! С вами  Владимир Нардин!

Составы команд на матч Испания - Марокко

Россия сегодня, как вы уже знаете, проиграла Уругваю со счетом 0:3 и стала второй в группе А. А Уругвай стал первым.

Также в этой группе и в это же время стартует матч Испания - Марокко! Сейчас в группе лидируют Испания и Португалия - по 4 очка. У Ирана 3 балла, у Марокко - 0. Команда, которая займет первое место, в 1/8 финала сыграет с Россией.

Стартовые составы команд!

Игра пройдет в Саранске сегодня и стартует в 21:00 по московскому времени!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Ирана и Португалии!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
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