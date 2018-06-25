Иран - Португалия. Онлайн

2'

Кстати, Испания и Португалия могут финишировать не только с одинаковым количеством очков, но и с равными показателями по разности забитых-пропущенных мячей. Не говоря уже о том, что они и вничью (да еще какую - 3:3!) сыграли. В таком случае придется подсчитывать всякие там предупреждения/удаления, которые нахватали команды на групповом этапе. Но если и здесь будет равенство, то для выявления лучшего регламент предусматривает... жеребьевку.