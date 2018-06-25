Иран - Португалия. Онлайн

В группе В в понедельник определится соперник россиян по 1/8 финала
А вот и перерыв (в другой игре. между прочим, тоже)! До встречи во втором тайме, товарищи!!!
Три минуты добавил арбитр ко времени первого тайма!
ГОООООООЛ! Рикарду Куарежма вывел сборную Португалии вперед! 1:0 в ее пользу! Замечательный гол Куарежмы! С линии штрафной он отправил мяч в дальний верхний угол!!!
Иран - Португалия. 0:1
Перехватили инициативу португальцы
Из записок непривередливого наблюдателя
А я видела испанскую команду.— Ksenia Kotova (@kotova_ksenia) June 25, 2018
Помахали руками из своего автобуса.
Я не футбольный фанат, мне этого хватит)))) #чм2018
Криштиану наносит дальний удар: вратарь отражает этот удар!
С каким же трудом португальцы отбиваются от атак соперника! А Иран давит, но не хватает тонкости в в завершающих отрезках атак
Кстати, у Роналду уже получасовое отставание от своего графика. Обычно он забивает на ЧМ-2018 в России уже на четвертой минуте матча. А тут... я даже не знаю, что и сказать...
Саид Эззатоллахи бил головой после штрафной подачи: вратарь поймал мяч!
Португалец Рафаэль Геррейро грубо сбил у своей штрафной иранца Алирезу Джаханбакша и получил желтую. А соперник получил право на штрафной!
Столкнулись головами в штрафной иранцев иранец Сердар Азмун и португалец Жозе Фонте. К счастю, без тяжелых последствий для каждого из них!
Так пропускала Испания
Тот самый момент, когда...⚽️➡️🥅#ESPMAR pic.twitter.com/RXiFRDZJkt— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 25, 2018
Разумеется, повреждение Патрисиу никак не связано с событиями в игре Испания - Марокко
Повреждение получил вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу. Но врачи помогли ему избавиться от боли
Испания - Марокко. 1:1. Сборная Испании отыгралась благодаря голу Иско.
Резаян бил по португальским воротам! Перекинул мяч и через стенку и через перекладину!
В контратаке сейчас была сборная Ирана. Адриан Силва остановил нападающего, и стандарт будет проводить Иран с угла штрафной
Криштиану попал в стенку!
Право на стандарт заработали португальцы. Будет бить, наверное, Роналду
Испания - Марокко. 0:1. Испания пропустила! Бутаиб поразил их ворота!
Вратарь сборной Ирана Алиреза Беиранванд ошибся на выходе после подачи с правого фланга и чуть не позволил сопернику поразить ворота
Иранские футболисты чуть не поразили свои ворота, после чего сообразили, что безопаснее играть на противоположной половине поля и побежали с мячом туда
Но как же хорош был Иньеста!
Контратака сборной Ирана! Тареми замыкал прострел справа - не попал в ворота!
Роналду входит в штрафную Ирана и бьет! Вратарь отражает удар!!
Кстати, Испания и Португалия могут финишировать не только с одинаковым количеством очков, но и с равными показателями по разности забитых-пропущенных мячей. Не говоря уже о том, что они и вничью (да еще какую - 3:3!) сыграли. В таком случае придется подсчитывать всякие там предупреждения/удаления, которые нахватали команды на групповом этапе. Но если и здесь будет равенство, то для выявления лучшего регламент предусматривает... жеребьевку.
В связи с тонким турнирным моментом я буду оповещать о событиях двух матчей чуть ли не одновременно. Так что если на следующей минуте после сольного прохода Роналду вы увидите сообщение: "Но как же хорош был Иньеста!", не пугайтесь!
Матч начался! С вами Владимир Нардин!
Составы команд на матч Испания - Марокко
#ESP vs #MAR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 25, 2018
Стартовые составы команд#ESPMAR #ЧМ2018 pic.twitter.com/4SWansU2Mr
Россия сегодня, как вы уже знаете, проиграла Уругваю со счетом 0:3 и стала второй в группе А. А Уругвай стал первым.
Также в этой группе и в это же время стартует матч Испания - Марокко! Сейчас в группе лидируют Испания и Португалия - по 4 очка. У Ирана 3 балла, у Марокко - 0. Команда, которая займет первое место, в 1/8 финала сыграет с Россией.
Стартовые составы команд!
#IRN vs #POR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 25, 2018
Важнейший матч группы B в Саранске. Представляем составы команд!#IRNPOR #ЧМ2018 pic.twitter.com/L22uDo7QK5
Игра пройдет в Саранске сегодня и стартует в 21:00 по московскому времени!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Ирана и Португалии!