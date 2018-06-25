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Сборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группе

Есть обновление от 20:15

Саудовская Аравия вырвала победу над Египтом

Сборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группе
Фото: Reuters

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018.

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Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Уругвая. На 10-й минуте Луис Суарес вывел свою команду вперед. На 23-й минуте команда Уругвая упрочила преимущество в счете: мяч влетел в ворота россиян от ноги полузащитника Дениса Черышева после дальнего удара, поэтому на него записан автогол. На 90-й минуте уругвайцы довели счет до крупного: на этот раз в их составе отличился Эдинсон Кавани.

Российские футболисты завершали матч в численном меньшинстве: еще под занавес первого тайма вторую желтую карточку, приведшую к удалению, получил защитник Игорь Смольников.

Таким образом, уругвайская команда набрала 9 очков и финишировала на первом месте в группе А, а Россия, набрав 6 баллов, стала второй.

Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. А 1/8 финала сборная России сыграет с победителем группы В, а Уругвай – с командой, которая займет второе место в группе.

В другом матче группы А Саудовская Аравия в понедельник победила сборную Египта со счетом 2:1 и с тремя очками финишировала на третьем месте в группе. Команда Египта очков не набрала.

Уругвай - Россия

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Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайB2
8F2C1D2
8F3B1РоссияРоссия
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
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