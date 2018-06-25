Сборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группе

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу сборной Уругвая. На 10-й минуте Луис Суарес вывел свою команду вперед. На 23-й минуте команда Уругвая упрочила преимущество в счете: мяч влетел в ворота россиян от ноги полузащитника Дениса Черышева после дальнего удара, поэтому на него записан автогол. На 90-й минуте уругвайцы довели счет до крупного: на этот раз в их составе отличился Эдинсон Кавани.

Российские футболисты завершали матч в численном меньшинстве: еще под занавес первого тайма вторую желтую карточку, приведшую к удалению, получил защитник Игорь Смольников.

Таким образом, уругвайская команда набрала 9 очков и финишировала на первом месте в группе А, а Россия, набрав 6 баллов, стала второй.

Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. А 1/8 финала сборная России сыграет с победителем группы В, а Уругвай – с командой, которая займет второе место в группе.

В другом матче группы А Саудовская Аравия в понедельник победила сборную Египта со счетом 2:1 и с тремя очками финишировала на третьем месте в группе. Команда Египта очков не набрала.