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ФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с Сербией

Празднуя голы в ворота сербов, этнические албанцы из сборной Швейцарии "скрещивали руки", что напоминало двуглавого орла с герба Косово

ФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с Сербией
Игрок сборной Швейцарии Джердан Шакири
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала швейцарских футболистов за политические жесты во время игры на ЧМ-2018 с Сербией, а аргентинских болельщиков - за драку.

"Швейцарские игроки Гранит Джака, Джердан Шакири и Штефан Лихтштайнер оштрафованы на 10 000 швейцарских франков, 10 000 швейцарских франков и 5 000 швейцарских франков соответственно, а также получили предупреждения", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА в понедельник.

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Во время матча Швейцария - Сербия группового этапа чемпионата мира по футболу игроки сборной Швейцарии, этнические албанцы из Косово - Джака и Шакири - после забитых голов в ворота Сербии "скрещивали руки", что напоминало двуглавого орла с герба Косово, чью независимость не признает Сербия.

Болельщики сборной Сербии после этих жестов освистали игроков, бросали предметы на поле, а также растягивали баннеры с дискриминационными надписями. За это ФИФА также оштрафовала Федерацию футбола Сербии - на 54 тыс. швейцарских франка (1 франк приблизительно равен 1 доллару США).

Президент Федерации футбола Сербии Славиш Кокез и главный тренер команды Младена Крстаич по итогам этого же матча оштрафованы на 5 тыс. швейцарских франков, им вынесено предупреждение. Как сообщалось, после матча М.Крстаич заявил в адрес рефери матча Феликса Бриха, не назначившего пенальти, хотя швейцарские защитники придерживали сербского нападающего в штрафной: "Я бы отправил его в Гаагу, чтобы против него завели дело, так же, как заводят дела против нас".

Аргентинскую футбольную ассоциацию ФИФА оштрафовала на 105 тыс. швейцарских франков с вынесением предупреждения за драку болельщиков, бросание объектов и гомофобные и оскорбительные кричалки, а также за отсутствие официальных лиц на флэш-интервью после матча с Хорватией.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания21104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
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Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
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УругвайУругвайB2
8F2C1D2
8F3B1РоссияРоссия
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
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