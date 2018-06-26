Болельщик из Саудовской Аравии отдал московскому мошеннику 15 млн рублей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Неизвестный похитил у болельщика из Саудовской Аравии 15,5 млн рублей, пообещав организовать перелет из Москвы в Волгоград для него и его товарищей, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"По словам потерпевшего - гражданина Саудовской Аравии - 24 июня в центре столицы на Мытной улице он встретился с неизвестным мужчиной, обещавшим ему за плату организовать перелет группы граждан Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что болельщик отдал подозреваемому 110 тыс. долларов и 120 тыс. евро за услуги и на расходы, после чего мужчина скрылся.

"Иностранный болельщик обратился в полицию. Ущерб составил 15 млн 696 тыс рублей", - сказал источник.

Возбуждено уголовное дело.