ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
CДания Дания– : –17:00Франция Франция17:00CАвстралия Австралия– : –17:00Перу Перу17:00DНигерия Нигерия– : –21:00Аргентина Аргентина21:00DИсландия Исландия– : –21:00Хорватия Хорватия21:00

Болельщик из Саудовской Аравии отдал московскому мошеннику 15 млн рублей

За эту сумму мужчина обещал иностранцу организовать групповой перелет в Волгоград

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Неизвестный похитил у болельщика из Саудовской Аравии 15,5 млн рублей, пообещав организовать перелет из Москвы в Волгоград для него и его товарищей, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"По словам потерпевшего - гражданина Саудовской Аравии - 24 июня в центре столицы на Мытной улице он встретился с неизвестным мужчиной, обещавшим ему за плату организовать перелет группы граждан Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что болельщик отдал подозреваемому 110 тыс. долларов и 120 тыс. евро за услуги и на расходы, после чего мужчина скрылся.

"Иностранный болельщик обратился в полицию. Ущерб составил 15 млн 696 тыс рублей", - сказал источник.

Возбуждено уголовное дело.

Самые яркие болельщицы ЧМ-2018

10 фотографий
КолумбияРоссияХорватияБразилияПольшаФранция
Колумбия
Теги: Москва, ЧМ-2018, Саудовская Аравия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018
Сборная Португалии вышла на команду УругваяПодробнее
 ФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с СербиейФИФА оштрафовала швейцарских игроков за политические жесты в матче с Сербией
Празднуя голы в ворота сербов, этнические албанцы из сборной Швейцарии "скрещивали руки", что напоминало двуглавого орла с герба КосовоПодробнее
 Иран - Португалия. ОнлайнИран - Португалия. Онлайн
В группе В в понедельник определится соперник россиян по 1/8 финалаПодробнее
 Сборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группе
Саудовская Аравия вырвала победу над ЕгиптомПодробнее
 Уругвай - Россия. ОнлайнУругвай - Россия. Онлайн
В матче команд, досрочно пробившихся в плей-офф, определится победитель группы АПодробнее
 В сборной Египта опровергли информацию о возможном уходе Салаха из командыВ сборной Египта опровергли информацию о возможном уходе Салаха из команды
Форвард тренируется вместе с другими футболистами на базеПодробнее
 Тренер сборной Польши Навалка извинился за проигрыш командыТренер сборной Польши Навалка извинился за проигрыш команды
Он отверг предположение о том, что команде мешала жаркая погода, и поздравил Колумбию с победойПодробнее
 Второй тур ЧМ-2018. ОбобщениеВторой тур ЧМ-2018. Обобщение
На чемпионате мира-2018 в России завершилась программа второго тураПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
8F2C1D2
ИспанияИспанияРоссияРоссия
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В РоссииКадыров попросил Путина построить магистраль Краснодар - Грозный за 1 трлн рублейВ миреБританский парламент проголосовал за расширение аэропорта ХитроуСпортИспания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018СпортСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеВ РоссииВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ России"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы

Ведущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на Украину

Умер поэт Андрей Дементьев

Умер поэт Андрей ДементьевОн совсем немного не дожил до 90 лет Подробнее

Росавиация сообщила о росте цен на топливо в аэропортах Москвы на 3,4-4,8% за месяц

Иранские болельщицы

Иранские болельщицы9 фото

ЦБ РФ оценил снижение курса рубля из-за санкций в 3-4%

Архитектор заочно арестована за мошенничество при отделке особняка главы "Ростеха"

Останки заблудившегося туриста-одиночки обнаружили в нацпарке "Зюраткуль"

В Уфе проверят информацию о рассыпанных в зале суда дорожках соли

Ольга Васильева: ЕГЭ оценивает то, чего нет, это абсолютный парадокс

Ольга Васильева: ЕГЭ оценивает то, чего нет, это абсолютный парадокс"Интерфакс" продолжает помогать преподавателям, родителям и ученикам получать ответы министра (теперь уже просвещения) на интересующие их вопросы Подробнее

ВС конкретизировал основания для задержания участников митингов

Экологи спустя 20 лет возобновят программу по изучению миграции дальневосточных аистов

Полицейский погиб при нападении в японском городе Тояма

ВС РФ обнаружил недостатки у законопроекта об отмене уголовной ответственности за репосты

Поезд сошел с рельсов в Австрии

Рубль лишь слегка изменился к доллару и евро на старте торгов во вторник

Французская спутниковая компания Eutelsat передумала покупать британскую Inmarsat

Роскачество определило регионы страны с лучшим хлебом

Роскачество определило регионы страны с лучшим хлебомЭксперты пришли к выводу, что 86% хлеба в РФ соответствует стандартам, в Москве - только 58% Подробнее

Суд отклонил иск Сан-Франциско и Окленда к пяти нефтяным гигантам

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Австралия закупит у США беспилотники для ВМС на $5,2 млрд

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+