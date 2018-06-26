Телеведущего Шейнина накажут за мат в эфире после проигрыша Уругваю на ЧМ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин получит взыскание из-за нецензурного слова в прямом эфире, когда он рассказывал о результатах матча ЧМ-2018 Россия-Уругвай.

"Во вторник в прямом эфире в ток-шоу "Время покажет" Шейнин пересказывал свой разговор с болельщиком по итогам матча группового турнира ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая", - сообщили в пресс-службе телеканала. Цитируя собеседника, телеведущий допустил нецензурное выражение.

"В связи с этим с Шейниным будет проведена беседа, после чего на него будет наложено взыскание", - отметили в пресс-службе Первого канала.

Накануне уругвайцы разгромили россиян со счетом 3:0. Впечатление от выступления сборной РФ на ЧМ было испорчено, однако хозяева чемпионата уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.