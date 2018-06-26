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Телеведущего Шейнина накажут за мат в эфире после проигрыша Уругваю на ЧМ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин получит взыскание из-за нецензурного слова в прямом эфире, когда он рассказывал о результатах матча ЧМ-2018 Россия-Уругвай.

"Во вторник в прямом эфире в ток-шоу "Время покажет" Шейнин пересказывал свой разговор с болельщиком по итогам матча группового турнира ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая", - сообщили в пресс-службе телеканала. Цитируя собеседника, телеведущий допустил нецензурное выражение.

"В связи с этим с Шейниным будет проведена беседа, после чего на него будет наложено взыскание", - отметили в пресс-службе Первого канала.

Накануне уругвайцы разгромили россиян со счетом 3:0. Впечатление от выступления сборной РФ на ЧМ было испорчено, однако хозяева чемпионата уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Уругвай - Россия

8 фотографий
Теги: ЧМ-2018, Артем Шейнин, Первый канал

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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция22006
ДанияДания21104
АвстралияАвстралия20111
ПеруПеру20020
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия22006
НигерияНигерия21013
ИсландияИсландия20111
АргентинаАргентина20111
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
8F2C1D2
ИспанияИспанияРоссияРоссия
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
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Полуфинал
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