ФИФА оштрафовала представителей сборной Германии за инцидент после игры со Швецией

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал двух представителей немецкой команды на 5 тыс. швейцарских франков (1 франк примерно равен $1) каждого за расистские высказывания в ходе матча против сборной Швеции, хотя и принял во внимание их извинения.

"Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал представителей немецкой команды Георга Бехлау и Ульриха Фойгта на 5 000 швейцарских франков каждого и вынес предупреждения по итогам матча чемпионата мира по футболу между Германией и Швецией 23 июня в Сочи", - говорится в сообщении ФИФА.

При вынесении решения дисциплинарный комитет ФИФА учел, что немецкие официальные лица и Немецкая футбольная ассоциация своевременно извинились за инцидент и уже заявили, что не будут представлять команду на следующем матче.

Также дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение шведскому чиновнику Яну Густавсону за его участие в этом инциденте.

Ранее сообщалось, что представитель пресс-службы немецкой сборной Ульрих Фойгт и менеджер команды по логистике Георге Бехлау в определенный момент матча направились в сторону скамейки шведов, позволив себе неуважительные высказывания и жесты. В ответ в их сторону бросились представители шведской делегации, включая некоторых футболистов.

Немецкая команда извинилась за инцидент на следующий день после матча. А капитан сборной Швеции по футболу Андреас Гранквист заявил, что извинения приняты, хотя подобные расистские высказывания недопустимы.

Команда Швеции проиграла Германии со счетом 1:2.