Собянин предсказал, что затраты на реконструкцию "Лужников" окупятся налогами с туробъектов за месяц

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Расходы на реконструкцию стадиона "Лужники" могут окупиться дополнительными налогами с туристических объектов за один месяц, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Через два-три месяца мы посчитаем дополнительные налоги, которые поступят в бюджет от ресторанов, гостиниц, сувенирных лавок и мест развлечений. Вполне возможно, что расходы на реконструкцию стадиона "Лужники" окупятся всего за месяц" - заявил Собянин в интервью газете "Аргументы и факты", которое будет опубликовано в среду.

Собянин отметил, что фан-зона на Воробьевых горах собирает в три раза больше посетителей, чем ожидали организаторы.

Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу.

В августе 2017 года Собянин сообщал, что стоимость реконструкции Большой спортивной арены (БСА) "Лужники" составила 24 млрд рублей. "Это самый дешевый в мире стадион такого рода", - сказал тогда Собянин.