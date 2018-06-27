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Эксперты оценили ущерб экономике ФРГ от матча Германия - Южная Корея

Есть обновление от 12:01

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между командами Германии и Южной Кореи может нанести экономике ФРГ ущерб в размере от 130 млн до 200 млн евро, передает Deutsche Welle.

Эксперты кельнского Института немецкой экономики (IW) подсчитали, что многие в Германии, вероятно, будут смотреть матч с Южной Кореей на рабочем месте.

Матч пройдет в среду на стадионе "Казань Арена", начало намечено на 17:00 по московскому времени, в Германии будет на час меньше, то есть рабочий день еще не закончится как минимум для 30% сотрудников немецких компаний, оценили в IW. Если хотя бы половина из них примет решение посмотреть матч на рабочем месте, то за время игры, в течение которого они будут отвлекаться от обычных дел, экономика страны понесет ущерб в размере 200 млн евро.

В 2017 году ВВП Германии составил 3,26 трлн евро, так что 200 млн евро - ущерб не слишком существенный. К тому же эксперт IW Кристоф Шрёдер полагает, что у подобного сценария есть и положительная сторона, заключающаяся в улучшении взаимопонимания с коллегами. "Остается надеяться, что сборная ФРГ выиграет", - резюмировал он.

Для того чтобы гарантированно выйти в плей-офф, немецким футболистам необходимо одержать победу с преимуществом минимум в два гола. Согласно статистике, собранной германскими СМИ, бундестим практически всегда одерживала победу в третьем туре группового этапа футбольных чемпионатов. Команда ФРГ четыре раза становилась чемпионом мира, в том числе на предыдущем мундиале в Бразилии в 2014 году.

Ожидается, что на игру прибудет бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В рамках визита в столицу Татарстана также запланирована его встреча с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Южная Корея доходила до группового этапа чемпионата мира девять раз, лучший результат ее сборной - четвертое место в 2002 году.

Теги: Германия, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
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АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
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ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
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ФранцияФранцияАргентинаАргентина
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
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