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В Россию на ЧМ по футболу приехали около 100 тысяч китайских болельщиков

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Около 100 тысяч китайских болельщиков приехали в Россию на ЧМ по футболу, сообщила журналистам на пресс-конференции в Ростове-на-Дону представитель посольства в РФ Цзян Мин.

"Очень рада была приехать сюда. За прошедший период чемпионата мира в Россию приехало около 100 тыс. китайских болельщиков. Посольство и Консульство КНР может оказывать качественные консульские услуги нашим гражданам во многом благодаря российской стороне", - сказала Цзян Мин.

Она отметила, что посольство высоко оценивает уровень организации безопасности не только китайских, но и всех остальных болельщиков и гостей чемпионата мира.

"Соревнования проходят на высоком уровне. За прошедшее время мы успели познакомиться с культурами разных стран, приехавших в Россию. Это не просто спортивное мероприятие, это и обмен культурными ценностями. Мы выражаем благодарность за организацию российской стороне", - добавила Цзян Мин.

Теги: Китай, ЧМ-2018
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ЕгипетЕгипет30030
 
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И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
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АвстралияАвстралия30121
 
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АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
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БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
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