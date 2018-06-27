В Россию на ЧМ по футболу приехали около 100 тысяч китайских болельщиков

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Около 100 тысяч китайских болельщиков приехали в Россию на ЧМ по футболу, сообщила журналистам на пресс-конференции в Ростове-на-Дону представитель посольства в РФ Цзян Мин.

"Очень рада была приехать сюда. За прошедший период чемпионата мира в Россию приехало около 100 тыс. китайских болельщиков. Посольство и Консульство КНР может оказывать качественные консульские услуги нашим гражданам во многом благодаря российской стороне", - сказала Цзян Мин.

Она отметила, что посольство высоко оценивает уровень организации безопасности не только китайских, но и всех остальных болельщиков и гостей чемпионата мира.

"Соревнования проходят на высоком уровне. За прошедшее время мы успели познакомиться с культурами разных стран, приехавших в Россию. Это не просто спортивное мероприятие, это и обмен культурными ценностями. Мы выражаем благодарность за организацию российской стороне", - добавила Цзян Мин.