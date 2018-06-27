Бышовец назвал сборную Хорватии скрытым претендентом на золото ЧМ-2018

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец, комментируя результаты матчей группы D, прошедших во вторник, отметил игровую страсть сборной Аргентины и высокий потенциал команды Хорватии.

Накануне Аргентина вырвала победу над Нигерией (2:1). А Хорватия – над Исландией (2:1). Хорватия и Аргенина в итоге вышли в плей-офф.

"Я думаю, что можно было ожидать, что аргентинцы приложат все усилия. Мы увидели и преображение Месси, и объединение игроков: их объединила страсть, единая воля. Но я должен сказать, что все равно им было непросто, потому что Нигерия организована достаточно хорошо и физически подготовлена", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Но самоотдача была запредельная, таких матчей в России мы видим мало, когда на каждом участке поля навязывается борьба. Но всё-таки старательностью талант не заменить, и забитый гол Месси поражает классикой и исполнительской филигранностью. Потрясающий мяч! Ну и в концовке удалось тренеру сделать правильные замены, и по делу выиграть этот матч", - отметил экс-наставник сборной России.

Матч-триллер

"Такой матч-триллер был и у Хорватии. Хорватия произвела изменения в составе, но с выходом Ракитича ситуация в середине поля изменилась. Но и Исландия, как и Нигерия, оказала достойное сопротивление. Опять же мало было таких матчей по напряженности. Но это делает честь нашему чемпионату. Фаворитам дают бой!" – подчеркнул Бышовец.

"Хорватия – это скрытый претендент на чемпионство, я бы сказал. Сюда можно было бы ещё добавить и Бельгию, но её мы проверим по игре с англичанами", - отметил специалист.

"Что касается Франции и Дании – не хочется даже обсуждать, во что они там играли. А Австралия – Перу – здесь, конечно, перуанцы имели преимущество в классе. Исполнительское мастерство стало решающим моментом", - сказал Бышовец.

Кроме того, эксперт выразил мнение относительно матчей, которые пройдут в среду.

Южная Корея – Германия

Я не думаю, что здесь будет какое-то противостояние. Я вспоминаю 1994 год, когда я руководил Южной Кореей на чемпионате мира. Мы в группе сыграли вничью с Боливией и Испанией, и в третьем матче нам попались немцы. Первый тайм мы уступили 0:3, но во втором забили два мяча и почти вытянули ничью. Так вот, это было тогда, а сейчас подобного не будет. Думаю, Германия легко решит все вопросы и выиграет в пару мячей.

Мексика – Швеция

Мексика уже в 1/8 финала, и многие здесь на чемпионате в подобной ситуации проводят ротацию состава. Так сделал и Черчесов в игре с Уругваем. Но, на мой взгляд, и с этим согласны футболисты, лучше играть, чем только лишь тренироваться, это лучше держит в тонусе, чем дополнительный отдых. Я уверен, что мексиканцы сыграют со шведами основным составом, пойдут по пути Уругвая (пути наибольшего сопротивления) и это принесет результат. Победа, да и ничья, открывает дорогу Германии. Думаю, Мексика будет лучше в игровом плане, но стандарты могут принести шведам результат. Поставлю всё-таки на ничью.

Сербия - Бразилия

Думаю, Бразилия выиграет. Сербия, конечно, испытывала большие проблемы, и там было много не футбольного. Да и в обороне у них есть огрехи. Плюс матч пентакампеонов с Коста-Рикой добавил им уверенности, точнее концовка матча. Их атакующий порыв принёс, наконец, результат, они забили два мяча. Мы увидели настоящую Бразилию и её потенциал. Думаю, этот потенциал и будет решающим фактором в игре с сербами.

Коста-Рика – Швейцария

Швейцария на ходу, смещения Шарикова (он же Шакири) на скорости в центр представляют большую угрозу соперникам. Хотя Коста-Рика – играющая команда. Думаю, что победить ещё будет не так просто. Швейцарию устроит и ничья. Думаю, здесь есть все предпосылки именно к ничьей.