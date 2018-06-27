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Сборная Германия проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ-2018

Есть обновление от 19:02

Немецкая команда впервые в истории не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира

Сборная Германия проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ-2018
Фото: ТАСС, Егор Алеев

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Германии не смогли пробиться в плей-офф проходящего в России чемпионата мира.

В третьем туре группового этапа действующие чемпионы мира уступили команде Южной Кореи (0:2) и, набрав 3 очка, заняли четвертое место в группе F. Встреча прошла в Казани.

Таким образом, сборная Германии впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап.

Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира.

В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция в Екатеринбурге переиграла Мексику со счетом 3:0.

Ранее на ЧМ-2018 сборная Германии потерпела поражение от Мексики (0:2) и одержала победу над Швецией (2:1), вырвав ее в компенсированное ко второму тайму время.

Теги: футбол, ЧМ-2018
Чемпионат Мира по футболу 2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
ФранцияФранцияАргентинаАргентина
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
8F5E1МексикаМексика
8F6G1H2
ШвецияШвецияE2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
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