Сборная Германия проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ-2018

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Германии не смогли пробиться в плей-офф проходящего в России чемпионата мира.

В третьем туре группового этапа действующие чемпионы мира уступили команде Южной Кореи (0:2) и, набрав 3 очка, заняли четвертое место в группе F. Встреча прошла в Казани.

Таким образом, сборная Германии впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой этап.

Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира.

В 1/8 финала от этой группы вышли сборные Швеции и Мексики, набравшие по 6 очков. В третьем туре Швеция в Екатеринбурге переиграла Мексику со счетом 3:0.

Таково итоговое положение команд в группе F. Кто бы мог поверить pic.twitter.com/reVzn4YuK5 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 27, 2018

Ранее на ЧМ-2018 сборная Германии потерпела поражение от Мексики (0:2) и одержала победу над Швецией (2:1), вырвав ее в компенсированное ко второму тайму время.