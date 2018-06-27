Трамп похвалил Россию за хорошую организацию ЧМ-2018

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду позитивно оценил проведенную в России подготовку к Чемпионату мира по футболу.

"Россия провела фантастическую работу по подготовке к ЧМ-2018", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Мой сын любит футбол, ему нравится смотреть Чемпионат мира по футболу. Я и сам немного интересуюсь футболом, но я не располагаю достаточным временем для этого (для просмотра матчей - ИФ)", - добавил американский лидер.

Отвечая на вопрос, за какую команду он болеет на ЧМ-2018, Трамп сказал, что "желает всего наилучшего" всем участникам ЧМ-2018. Сборная США не сумела пройти отбор на мировое первенство.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино также заявил, что доволен ходом подготовки России к ЧМ-2018. Так, Инфантино в феврале отметил, что "подготовка в России идет очень хорошо, стадионы прекрасны, вокруг них оборудована инфраструктура, аэропорты работают, отели тоже".

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля.