ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
FРеспублика Корея Республика Корея2 : 0Матч завершенГермания ГерманияМатч завершенКим Юнь Квон (90+3), Сон Хын Мин (90+6)онлайнFМексика Мексика0 : 3Матч завершенШвеция ШвецияМатч завершенАугустинссон (50), Гранквист (62, с пенальти), Альварес (74, в свои ворота)EСербия Сербия0 : 2Матч завершенБразилия БразилияМатч завершенПаулиньо (35), Силва (67)онлайнEШвейцария Швейцария2 : 2Матч завершенКоста-Рика Коста-РикаМатч завершенДжемайли (31) - Уотсон (56)

Трамп похвалил Россию за хорошую организацию ЧМ-2018

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду позитивно оценил проведенную в России подготовку к Чемпионату мира по футболу.

"Россия провела фантастическую работу по подготовке к ЧМ-2018", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

В РоссииМарадона рассказал о причине плохого самочувствия на матче Аргентины с НигериейЧитать подробнее

"Мой сын любит футбол, ему нравится смотреть Чемпионат мира по футболу. Я и сам немного интересуюсь футболом, но я не располагаю достаточным временем для этого (для просмотра матчей - ИФ)", - добавил американский лидер.

Отвечая на вопрос, за какую команду он болеет на ЧМ-2018, Трамп сказал, что "желает всего наилучшего" всем участникам ЧМ-2018. Сборная США не сумела пройти отбор на мировое первенство.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино также заявил, что доволен ходом подготовки России к ЧМ-2018. Так, Инфантино в феврале отметил, что "подготовка в России идет очень хорошо, стадионы прекрасны, вокруг них оборудована инфраструктура, аэропорты работают, отели тоже".

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Семьи футболистов на ЧМ-2018

9 фотографий
Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон с женой Айрис после окончания матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными командами Аргентины и ИсландииСупруга польского футболиста Роберта Левандовски Анна поддерживает мужа после поражения от СенегалаИгрок сборной России Артем Дзюба с сыном после победы команды в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и ЕгиптаВратарь сборной Мексики по футболу Гильермо Очоа с дочерью празднует победу над сборной Южной КореиДевушка португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес на трибуне стадиона &quot;Лужники&quot; в МосквеНападающий сборной Исландии Альвред Финнбогасон после игры с Аргентиной
Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон с женой Айрис после окончания матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными командами Аргентины и Исландии
Теги: ЧМ-2018, Дональд Трамп, Россия

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018
Южноамериканцы в третьем туре победили сербов, швейцарцы сыграли вничью с Коста-РикойПодробнее
 Сербия - Бразилия. ОнлайнСербия - Бразилия. Онлайн
Матч проходит на стадионе "Спартак" в МосквеПодробнее
 Сборная Германии проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ-2018Сборная Германии проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ-2018
Немецкая команда впервые в истории не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мираПодробнее
 Южная Корея - Германия. ОнлайнЮжная Корея - Германия. Онлайн
Действующий чемпион мира еще не вышел в плей-офф ЧМ-2018, но шанс еще имеетПодробнее
 Марадона прилетел в Москву после госпитализацииМарадона прилетел в Москву после госпитализации
С чемпионом все в порядкеПодробнее
 Сборная Аргентины победила Нигерию и вышла в плей-офф ЧМ-2018Сборная Аргентины победила Нигерию и вышла в плей-офф ЧМ-2018
Хорватия, ранее обеспечившая себе выход в 1/8 финала, победила Исландию; в 1/8 финала хорваты сыграют с Данией, аргентинцы - с ФранциейПодробнее
 Нигерия - Аргентина. ОнлайнНигерия - Аргентина. Онлайн
В матчах Нигерия - Аргентина и Исландия - Хорватия определится второй, после хорватов, представитель группы D в плей-оффПодробнее
 Дания сыграла вничью с Францией и вслед за ней вышла в плей-оффДания сыграла вничью с Францией и вслед за ней вышла в плей-офф
Это - первая нулевая ничья, зафиксированная на ЧМ-2018; команда Перу обыграла АвстралиюПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
ФранцияФранцияАргентинаАргентина
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
8F5E1МексикаМексика
8F6G1H2
ШвецияШвецияE2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Германия проиграла Южной Корее и выбыла из ЧМ-2018В миреПостпред РФ обвинил Запад в шантаже при навязывании расширения мандата ОЗХОСпортФедерация шахмат России выдвинула Дворковича кандидатом на пост главы ФИДЕВ РоссииМоскалькова опасается, не постигнет ли Сенцова участь Надежды СавченкоВ РоссииВ Госдуме предложили удлинить "Северный поток-2", чтобы обойти несговорчивую ДаниюМоскваЛевым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возраста

Путин подписал закон о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средств

Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018

Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018Южноамериканцы в третьем туре победили сербов, швейцарцы сыграли вничью с Коста-Рикой Подробнее

Палата представителей США отклонила еще один законопроект о мигрантах

Компромиссный законопроект поддержал Трамп Подробнее

Путин подписал закон о штрафах для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные сайты

Максимальный штраф, предусмотренный нормой, — 700 тысяч рублей Подробнее

Лидер карельского "Мемориала" Дмитриев задержан после повторного возбуждения дела

Задержание произошло на кладбище, куда Дмитриев поехал вместе с родственниками Подробнее

Трамп похвалил Россию за хорошую организацию ЧМ-2018

Минобороны РФ сообщило о подготовке "Белыми касками" провокации в Идлибе

ПАСЕ призвала РФ расследовать преследование ЛГБТ-сообществ в Чечне

Макропрогноз-2019 - экономика на очень низком старте. Обобщение

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+