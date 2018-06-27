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Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018

Южноамериканцы в третьем туре победили сербов, швейцарцы сыграли вничью с Коста-Рикой

Сборные Бразилии и Швейцарии вышли в плей-офф ЧМ-2018
Игроки сборной Бразилии после забитого гола в матче со сборной Сербии
Фото: ТАСС, Денис Тырин

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Группа Е делегировала сборные Бразилии и Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России.

Об этом стало известно по итогам матчей третьего тура группового этапа ЧМ.

Сборная Бразилии победила Сербию. Встреча, которая состоялась на столичном стадионе "Спартак", закончился со счётом 2:0 (1:0). Уже на 10-й минуте из-за травмы поле покинул защитник бразильцев Марсело, которого заменил Фелипе Луис. На 36-й минуте Бразилию точным ударом вывел вперёд полузащитник Паулинью. В середине второго тайма сербы имели несколько реальных шансов поразить ворота Алиссона, однако, эти попытки не увенчались успехом. На 68-й минуте бразильцы увеличили свое преимущество после точного удара головой защитника Тьяго Силвы.

Бразилия, набрав 7 очков, заняла первое место в группе и вышла в плей-офф.

В свою очередь, команды Швейцарии и Коста-Рики сыграли вничью - 2:2.

Встреча этих участников группы Е прошла в среду на стадионе в Нижнем Новгороде.

В первом тайме, несмотря на то, что футболисты Коста-Рики активнее пытались атаковать ворота соперников, счет открыли швейцарцы: гол забил на 31-й минуте полузащитник Блерим Джемайли.

Во втором тайме, на 56-й минуте, защитник костариканской команды Кендалл Уостон "распечатал" ворота соперников, забив мяч головой после подачи углового. Это стал первый гол, забитый сборной Коста-Рики на ЧМ-2018.

Однако на 88-й минуте нападающий сборной Швейцарии Йосип Дрмич вновь вывел свою команду вперед -2:1, а на 90+3 минуте нападающий Коста-Рики Брайн Руис реализовал пенальти - 2:2.

Ничья вывела сборную Швейцарии (5 очков) в 1/8 турнира.

Во время игры болельщики активно поддерживали команды аплодисментами, одобрительными выкриками и речевками, использовали фанатские аксессуары - дуделки, запускали "волну" на трибунах и дружно светили фонариками мобильных телефонов. Наиболее громкие овации вызвал гол, забитый сборной Коста-Рики.

Это был последний матч группового этапа чемпионата, прошедший в Нижнем Новгороде. До этого 18 июня в городе прошла игра между Швецией и Южной Кореей, закончившаяся со счетом 1:0 в пользу скандинавской команды. 21 июня сборная Хорватии разгромила команду Аргентины со счетом 3:0, а 24 июня сборная Англии с разгромным счетом (6:1) одержала победу над командой Панамы.

Кроме того, 1 июля в Нижнем Новгороде пройдет один матч 1/8 финала между сборными Хорватии и Дании, а 6 июля - и матч 1/4 финала.

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
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Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
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ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
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БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
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Коста-РикаКоста-Рика30121
 
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АнглияАнглия22006
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ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
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