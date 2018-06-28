Сборная Германии поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сборная Германии по футболу отметила теплый прием, который оказала Россия как страна, принимающая чемпионат мира 2018 года.

"Благодарим Россию за гостеприимство!" – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере сборной Германии.

Кроме того, немецкая команда поздравила своих соперников по группе, сборные Швеции и Мексики, которые, в отличие от нее, вышли в плей-офф; а также сборную Южной Кореи, сумевшую победить Германию.

Накануне Германия уступила в матче третьего тура в Казани сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и, заняв в группе четвертое место (3 очка), выбыла из турнира. Для сборной Германии это первый случай, когда ей не удалось преодолеть групповой этап ЧМ. На турнир в Россию она приехала в качестве действующего чемпиона мира, в общей сложности она выигрывала ЧМ четыре раза.

Ранее Германия в первом туре ЧМ-2018 потерпела поражение от Мексики со счетом 0:1, игра прошла на стадионе "Лужники" в Москве. Во втором туре немцы одержали победу над Швецией, забив победный мяч в компенсированное ко второму тайму время – 2:1. Игра проходила в Сочи.

Во время ЧМ-2018 сборная Германии базировалась в подмосковном комплексе "Ватутинки". Этот комплекс является базой московского ФК ЦСКА.