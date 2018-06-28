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Сборная Германии поблагодарила Россию за гостеприимство на ЧМ-2018

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сборная Германии по футболу отметила теплый прием, который оказала Россия как страна, принимающая чемпионат мира 2018 года.

"Благодарим Россию за гостеприимство!" – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере сборной Германии.

Кроме того, немецкая команда поздравила своих соперников по группе, сборные Швеции и Мексики, которые, в отличие от нее, вышли в плей-офф; а также сборную Южной Кореи, сумевшую победить Германию.

Накануне Германия уступила в матче третьего тура в Казани сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и, заняв в группе четвертое место (3 очка), выбыла из турнира. Для сборной Германии это первый случай, когда ей не удалось преодолеть групповой этап ЧМ. На турнир в Россию она приехала в качестве действующего чемпиона мира, в общей сложности она выигрывала ЧМ четыре раза.

Ранее Германия в первом туре ЧМ-2018 потерпела поражение от Мексики со счетом 0:1, игра прошла на стадионе "Лужники" в Москве. Во втором туре немцы одержали победу над Швецией, забив победный мяч в компенсированное ко второму тайму время – 2:1. Игра проходила в Сочи.

Во время ЧМ-2018 сборная Германии базировалась в подмосковном комплексе "Ватутинки". Этот комплекс является базой московского ФК ЦСКА.

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
ФранцияФранцияАргентинаАргентина
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
БразилияБразилияМексикаМексика
8F6G1H2
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
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Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
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