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Бышовец проанализировал провал сборной Германии на ЧМ-2018

Игроков немецкой команды Озила и Хедиру он сравнил с сонными мухами

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что тренерский штаб сборной Германии допустил ошибки при подготовке команды к ЧМ-2018.

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"Провал немцев? Я думаю, это, конечно, просчеты в подготовке. После Кубка Конфедераций возникло, как оказалось, ложное, ощущение того, что смена поколений в немецкой сборной проходит нормально. Но надо учитывать и сезон, насыщенность их матчей в разных турнирах. Имел место просчет в программе подготовки, и мы вместо скоростной, силовой и организованной команды увидели совершенно безвольный футбол, причем не столько физически, сколько психически", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Идет плохой счет, нет концентрации внимания, отсюда все переносится и на нервно-мышечный аппарат. Отсюда столько брака и неточных ударов. Ну, и надо сказать, что Корея в физическом плане оказалась очень хорошо готовой, была мобильна на протяжении всего матча. Выбор тактики у Германии тоже подкачал и сонные мухи типа Озила и Хедиры тоже", - отметил Бышовец.

Накануне Германия уступила в матче третьего тура в Казани сборной Южной Кореи со счетом 0:2 и, заняв в группе четвертое место (3 очка), выбыла из турнира. Из этой группы в плей-офф вышли Мексика и Швеции (по 6 очков).

Для сборной Германии это первый случай, когда ей не удалось преодолеть групповой этап ЧМ. На турнир в Россию она приехала в качестве действующего чемпиона мира, в общей сложности она выигрывала ЧМ четыре раза.

Накануне прошли еще ряд матчей третьего тура ЧМ-2018.

Мексика – Швеция (0:3)

"Здесь все объясняется психологией. Думаю, мексиканцы, победив в двух энергозатратных матчах, подустали. А что касается шведов, как и те же викинги – исландцы, достаточно организованны. Подавление за счет ограничения в пространстве, во времени приносит свои плоды. И, конечно, настрой, это сегодня важный психологический фактор, когда команда объединена единой волей. Это про шведов. Неслучайно они так победно прошли в плей-офф. Я думаю, у Швеции больше шансов на победу в 1/8 против Швейцарии", - заявил эксперт.

Сербия – Бразилия (0:2) и Швейцария - Коста-Рика (2:2)

"Как мы и прогнозировали, Бразилия добилась победы, а Коста-Рика сумела вырвать ничью. Что касается пентакампеонов, то в их игре наблюдается положительная динамика, она носит прогрессивный характер и от матча к матчу команда обретает оптимальное состояние. Тите (главный тренер сборной Бразилии – ИФ) последователен в выборе состава, сочетаний игроков, и это приносит взаимопонимание. А главное, у команды появляется вкус к игре – это когда команда вдохновлена. Она настроена на творчество на поле, а не на борьбу", - сказал Бышовец.

В четверг пройдут четыре матча в рамках ЧМ

Япония – Польша

"Я ожидаю, что команды, выступившие в двух турах неудачно, продолжат удивлять нас. Польше нужно возвращаться на родину, к болельщикам и, конечно, снять проблему можно только победой над Японией. Что, конечно, будет сделать сложно, потому что японцы выглядят очень мобильно, у команды появился стиль. Команда пытается за счет активности, умения создать предпосылки для развития атак. Думаю, есть у команды и достаточный потенциал: она ещё может прибавить", - отметил Бышовец.

"Униженные и оскорбленные против вдохновленных. Думаю, японцы всё же не проиграют. Ничейный результат будет хорошим для обеих команд", - считает он.

Сенегал - Колумбия

"Колумбия может создать проблемы для Сенегала. Единственный путь – только вперед, отступать некуда. Ну, и Колумбия впечатлила в прошлом матче с Польшей. Думаю, и сенегальцы не станут для "кофейщиков" помехой", - сказал экс-наставник сборной России.

Англия – Бельгия

"Я думаю, что Бельгия еще не сыграла в свою силу, но она продолжает прогрессировать, в команде появляется ощущение уверенности в своих силах. Думаю, лидеры команды уже близки к оптимальному состоянию – и Азар, и Де Брейне, и Лукаку. Считаю, у них шансы на победу выше", - сказал Бышовец.

Панама - Тунис

"Из двух аутсайдеров меня впечатлил больше Тунис. Африканцы показали более качественную игру. При известных обстоятельствах команда могла даже решать вопросы по выходу в плей-офф. Но, конечно, с такими соперниками приходилось непросто. Где-то им не хватило настойчивости, неутомимости в достижениях. Но, уверен, Панаму они обыграют", - сказал Бышовец.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец

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РоссияРоссия32016
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ЕгипетЕгипет30030
 
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ИспанияИспания31205
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И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
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