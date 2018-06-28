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Мексиканцы после поражения их сборной за ночь съели всю еду в кафе Екатеринбурга

Есть обновление от 14:39

Кафе и рестораны города заработали в дни игр столько, сколько зарабатывают за одну-две недели

Мексиканцы после поражения их сборной за ночь съели всю еду в кафе Екатеринбурга
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Кафе и рестораны в центре Екатеринбурга в дни матчей чемпионата мира по футболу делали недельные выручки, особенно много посетителей было в ночь на четверг, сообщил идеолог современной уральской кухни, ресторатор Владимир Олькиницкий.

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"Вчера у всех рестораторов была тяжелая ночь, мексиканцы гуляли до утра и съели все наши запасы", - отметил Олькиницкий на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре "Интерфакса".

По его словам, алкогольных напитков в дни ЧМ больше всех выпили перуанцы.

В целом, как подчеркнул Олькиницкий, все кафе, бары и рестораны в центре города в дни матчей были забиты. "Заведения заработали в дни игр столько, сколько они зарабатывают за одну-две недели", - добавил ресторатор.

Как сообщалось, Мексика в среду в матче третьего тура группового турнира проиграла Швеции со счетом 0:3. Тем не менее, благодаря победе Южной Кореи над Германией, мексиканцам удалось выйти в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

В Екатеринбурге, помимо матча между Мексикой и Швецией, сыграли Египет и Уругвай (15 июня), Франция и Перу (21 июня), Сенегал и Япония (24 июня).

Самые яркие болельщицы ЧМ-2018

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КолумбияРоссияХорватияБразилияПольшаФранция
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Теги: Екатеринбург

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ЕгипетЕгипет30030
 
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ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
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ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
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