В Екатеринбурге отказались заселять мексиканцев, заплативших за номера 260 тыс. рублей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование в отношении гостинцы "Сенатор" в Екатеринбурге, сотрудники которой отказались заселять мексиканских болельщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с появлением в СМИ информации об отказе гостиницы "Сенатор" в заселении граждан из Мексики в забронированных ранее номерах <...> возбуждено административное дело и проводится административное расследование", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в экстренных службах города, в эту гостиницу направлена группа полицейских из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД по Екатеринбургу.

"Оперативники в настоящее время проверяют, насколько эта информация соответствует действительности, а если соответствует, то будут приняты меры реагирования с целью возмещения людям потраченных средств", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, несколько мексиканских болельщиков в феврале 2018 года заплатили порядка 260 тыс. рублей за номера в гостинице. Однако, когда они приехали в Екатеринбург, их отказались заселять.

Как сообщалось, средняя цена гостиничного номера в дни матчей чемпионата мира в Екатеринбурге достигала 10 тыс. рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

В Екатеринбурге прошли четыре матча: между Египтом и Уругваем, Францией и Перу, Сенегалом и Японией, а также Мексикой и Швецией. В эти дни регион посетили около 100 тыс. человек.