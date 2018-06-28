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Сборные Японии и Польши сыграют при 35-градусной жаре

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Жаркая погода ожидается в Волгограде во время матча ЧМ-2018 по футболу между командами Японии и Польши, сообщили в Гидрометцентре России.

"В Волгограде после полудня прогнозируется 35 - 37 градусах при 15% относительной влажности и умеренном восточном ветре. К 17 часам, началу игры сборных Японии и Польши, воздух едва начнет остывать, к концу матча температура понизится до 32 градусов", - говорится в сообщении.

В Самаре, где пройдет матч между командами Сенегала и Колумбии, ожидается 27-28 градусов.

В Гидрометцентре отметили, что более комфортные погодные условия будут поздним вечером. В Саранске, где встретятся команды Панамы и Туниса, после дневных 26-28 градусов, к 21 часу жара спадет до 24 градусов, к завершению игры - до 19 градусов.

В Калининграде вечером сборные Англии и Бельгии будут играть в привычных для них условиях: при температуре, понижающейся от 22 до 19 градусов, и относительно влажности около 70%.

Теги: Япония, Польша, Волгоград
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УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
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ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
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БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
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