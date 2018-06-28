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Сборная Туниса обыграла команду Панамы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Туниса в четверг обыграли национальную команду Панамы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018).

Встреча участников группы G прошла на стадионе "Мордовия-Арена" и закончилась со счетом 2:1 в пользу Туниса. На стадионе присутствовали 37 168 зрителей.

Счет был открыт на 33-й минуте: во время атаки панамцев гол в свои ворота случайно забил тунисский полузащитник Яссин Мерия.

Во втором тайме, на 51-й минуте тунисский нападающий Фахреддин Бен-Юсеф "распечатал" ворота соперников - 1:1, а на 66-й минуте капитан сборной Туниса Вахби Хазри вывел свою команду вперед - 2:1.

Несмотря на результат, обе команды ранее потеряли на выход в 1/8 финала чемпионата. В плей-офф выходят другие участницы группы G - Англия и Бельгия.

Это был последний матч ЧМ-2018, прошедший в Саранске.

Ранее здесь прошли еще три матча группового этапа чемпионата. 16 июня состоялась встреча Перу и Дании, закончившаяся со счетом 0:1. 19 июня сборная Японии выиграла у команды Колумбии со счетом 2:1. 25 июня сборные Ирана и Португалии сыграли со счетом 1:1.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
ФранцияФранцияАргентинаАргентина
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
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