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Аргентинцам, уехавшим не в тот Новгород, по поручению Путина подарили новые билеты

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Болельщикам из Аргентины, перепутавшим Нижний Новгород с Великим Новгородом, по поручению президента РФ Владимира Путина подарили билеты на матч Аргентина - Нигерия.

Аргентинцы Эрнам и Эктор в интервью "Комсомольской правде" рассказали, что с ними связались люди из администрации Великого Новгорода. Болельщикам передали билеты на следующую игру с участием сборной Аргентины, которая пройдет в Санкт-Петербурге, и оказали помощь в поездке в Петербург.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что то, что по поручению Путина аргентинцам подарили билеты на другой матч ЧМ-2018 - "это сущая правда".

История двух аргентинцев, которые прилетели в Россию посмотреть игру Аргентина-Хорватия в Нижнем Новгороде, облетела интернет. Болельщики не знали, что в России два Новгорода, и приехали в Великий Новгород, где узнали, что находятся в сотнях километров от места проведения игры.

Также иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира в Россию, путали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим, Волгоград с Вологдой и Саранск с Пензой.

Теги: ЧМ-2018, Нижний Новгород, Великий Новгород

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