Судьба граффити с Черчесовым в Петербурге решится после матча с Испанией

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Власти северной столицы отложили решение о судьбе граффити с тренером футбольной сборной РФ Станиславом Черчесовым еще на неделю, следует из сообщения, опубликованного в пятницу на портале Смольного "Наш Санкт-Петербург".

"Сообщение (жалоба на граффити - ИФ) передано по принадлежности вопроса из жилищного агентства Петроградского района в администрацию Петроградского района. В связи с этим срок решения изменен с 29 июня на 6 июля", - сообщается на странице с жалобой Александра С.

В питере появилось граффити с изображением Черчесоваhttps://t.co/UWRiJjEd2G — Сборная России 100% (@teamrussports) 21 июня 2018 г.

Портрет Черчесова с цитатой из песни группы "Ленинград" появилось на подстанции "Ленэнерго" в Петроградском районе после победы сборной России над Египтом со счетом 3:1. Этот матч Чемпионата мира по футболу проходил в Петербурге. Позже Россия уступила Уругваю со счетом 0:3, однако все равно вышла в плей-офф.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Испании пройдет 1 июля в Москве.

Как сообщалось, житель Петербурга потребовал закрасить граффити с изображением Черчесова. "Закрасьте поскорее, а то стыдно за местный стрит-арт", - написал Александр С. На портале "Наш Санкт-Петербург", приложив фотографии.

В активе заявителя 430 жалоб, он имеет на портале статус "профессионал". 275 из указанных Александром С. проблем были разрешены.