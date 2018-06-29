Матч Россия - Испания 1 июля пройдет при повышенной влажности после грозы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Футбольный матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании на московском стадионе "Лужники" в воскресенье пройдет при повышенной влажности после грозы, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

"1 июля, когда играет в Москве Россия - Испания, температура опустится до +27. В Москве будут ливни и грозы, которые в принципе к началу матча закончатся, будет высокая влажность. Может, нашим игрокам это поможет", - сказал Яковенко на пресс-конференции в пятницу.

Накануне Росгидромет выпустил штормовое предупреждение для Центрального федерального округа в целом и для Москвы в частности на ближайшие выходные. Ожидается дождь, гроза, в отдельных районах град, вероятно шквалистое повышение скорости ветра до 20-22 м/с во время грозы.