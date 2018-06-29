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Матч Россия - Испания 1 июля пройдет при повышенной влажности после грозы

Есть обновление от 15:59

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Футбольный матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании на московском стадионе "Лужники" в воскресенье пройдет при повышенной влажности после грозы, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

"1 июля, когда играет в Москве Россия - Испания, температура опустится до +27. В Москве будут ливни и грозы, которые в принципе к началу матча закончатся, будет высокая влажность. Может, нашим игрокам это поможет", - сказал Яковенко на пресс-конференции в пятницу.

Накануне Росгидромет выпустил штормовое предупреждение для Центрального федерального округа в целом и для Москвы в частности на ближайшие выходные. Ожидается дождь, гроза, в отдельных районах град, вероятно шквалистое повышение скорости ветра до 20-22 м/с во время грозы.

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Теги: ЧМ-2018, футбол, сборная России, сборная Испании

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Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
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БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
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Плей-офф
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БельгияБельгияЯпонияЯпония
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