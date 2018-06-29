Росгидромет дал прогноз погоды на первые матчи 1/8 ЧМ-2018

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Глава Росгидромета Максим Яковенко озвучил прогноз погоды на ближайшие матчи 1/8 финала Чемпионата мира по футболу: сложнее всего придется футболистам Бельгии и Японии, легче всего - Швеции и Швейцарии.

"В ближайшие дни жара в Центральной России заканчивается, уже со второй половины воскресенья погода будет меняться, поэтому 1/8 финала будет для кого-то комфортной, для кого-то тяжелой", - сказал Яковенко на пресс-конференции в пятницу.

По прогнозу российских метеорологов, который озвучил глава Росгидромета, 30 июня в Казани на матче Франция-Аргентина ожидается +30, без осадков, матч Уругвай - Португалия в Сочи может пройти под дождем при температуре +28.

1 июля в Нижнем Новгороде встретятся сборные Хорватии и Дании, температура воздуха будет около +27 градусов, без осадков. Прогноз на матч Россия-Испания в московских "Лужниках" Яковенко озвучил ране: +27 и повышенная влажность, так как перед матчем пройдет гроза.

2 июля в Самаре пройдет встреча футбольных сборных Бразилии и Мексики, там будет жарко - до +30, осадков не ожидается. Но сложнее всего в начальных матчах 1/8 финала придется командам Японии и Бельгии в Ростове-на-Дону: там до +40, и в прогнозе значится гроза.

"И самая тяжелая ситуация в этот же день в Ростове, когда играет Бельгия - Япония; будет +37-40, и будет гроза", - сказал Яковенко.

Оптимальными условия для игры будут 3 июля в Санкт-Петербурге, где за выход в 1/4 будут бороться Швеция и Швейцария: +18 градусов и без осадков.