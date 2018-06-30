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Уругвай - Португалия. Онлайн

В Сочи проходит матч 1/8 финала чемпионата мира

Уругвай - Португалия. Онлайн
Reuters

В матче в Сочи определится соперник сборной Франции по четвертьфиналу ЧМ-2018

31'

В стенку попал Роналду!

30'

Вы все знаете, где находится полукруг штрафной площади. Чуть левее этого полукруга - точка для штрафного удара португальцев.  Ждем исполнения штрафного в исполнении Роналду!

28'

Преимущество по времени владения мячом - на стороне Португалии - 59% против 41%

26'

Подача! Мимо всех пролетел мяч!

25'

Теперь сбит португалец Бернарду Силва. Штрафной с правого фланга атаки сборной Португалии

23'

Повтор гола Кавани
 

22'

Суарес бил низом - вратарь отразил этот удар!

21'

Суареса сбили недалеко от штрафной! Перспективный для Уругвая стандарт, по центру ворот!

19'

Неплохо португальцы разыграли мяч на правом фланге атаки. От лицевой линии последовал навес в центр штрафной: соперник выбил мяч

16'

Составы команд с расстановками

14'

Надо сказать, Уругвай выглядит более активнее чем соперник

12'

Суарес солировал на правом углу штрафной. Нанес он удар, но попал в подставленную ногу защитника

10'

Попытка у сборной Португалии: Жозе Фонте выиграл борьбу за верховой мяч и пробил головой в дальний угол. Мимо!

8'

ГООООООЛ! Сборная Уругвая открыла счет! Эдисон Кавани поразил ворота соперника ударом головой с угла вратарской после подачи Луиса Суареса с угла штрафной!!!

7'

Уругвай - Португалия. 1:0

6'

Роналду бьет по воротам! Голкипер ловит мяч!

5'

Отбились португальцы

4'

Право на угловой заработали уругвайцы.

3'

Бернарду Силва бил по уругвайским воротом головой - выше перекладины!

1'

Матч начался!

Команды выходят на поле!

Португалия в первом туре сыграла вничью с Испанией (3:3), затем победила Марокко (1:0), после этого сыграла вничью с Ираном (1:1)

Уругвай, если вы помните, играл в одной группе с Россией. Команда выиграла у наших со счетом 3:0 в третьем туре. В первом победила команду Египта (1:0), во втором - Саудовскую Аравию (1:0).

Стартовые составы команд

Победитель сыграет с Францией, потому что...

Матч пройдет в Сочи сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Уругвая и Португалии!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай1:0ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
QF18F1ФранцияФранция
QF28F38F4
QF38F58F6
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
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Финал
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