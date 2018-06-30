Уругвай - Португалия. Онлайн

В матче в Сочи определится соперник сборной Франции по четвертьфиналу ЧМ-2018
В стенку попал Роналду!
Вы все знаете, где находится полукруг штрафной площади. Чуть левее этого полукруга - точка для штрафного удара португальцев. Ждем исполнения штрафного в исполнении Роналду!
Преимущество по времени владения мячом - на стороне Португалии - 59% против 41%
Подача! Мимо всех пролетел мяч!
Теперь сбит португалец Бернарду Силва. Штрафной с правого фланга атаки сборной Португалии
Повтор гола Кавани
Issa Goal......What a Gorgeous cross from Suarez to Cavani. It’s 1-0 in favour of Uruguay #URUPOR #degeniusmedia pic.twitter.com/vjHHQUyArf— TheGenius Media (@Degeniusmedia) June 30, 2018
Суарес бил низом - вратарь отразил этот удар!
Суареса сбили недалеко от штрафной! Перспективный для Уругвая стандарт, по центру ворот!
Неплохо португальцы разыграли мяч на правом фланге атаки. От лицевой линии последовал навес в центр штрафной: соперник выбил мяч
Составы команд с расстановками
#URU vs #POR— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 30, 2018
Разглядываем расстановки команд 👀#URUPOR pic.twitter.com/ZvyXOevNeb
Надо сказать, Уругвай выглядит более активнее чем соперник
Суарес солировал на правом углу штрафной. Нанес он удар, но попал в подставленную ногу защитника
Попытка у сборной Португалии: Жозе Фонте выиграл борьбу за верховой мяч и пробил головой в дальний угол. Мимо!
ГООООООЛ! Сборная Уругвая открыла счет! Эдисон Кавани поразил ворота соперника ударом головой с угла вратарской после подачи Луиса Суареса с угла штрафной!!!
Уругвай - Португалия. 1:0
Роналду бьет по воротам! Голкипер ловит мяч!
Отбились португальцы
Право на угловой заработали уругвайцы.
Бернарду Силва бил по уругвайским воротом головой - выше перекладины!
Матч начался!
Команды выходят на поле!
Португалия в первом туре сыграла вничью с Испанией (3:3), затем победила Марокко (1:0), после этого сыграла вничью с Ираном (1:1)
Уругвай, если вы помните, играл в одной группе с Россией. Команда выиграла у наших со счетом 3:0 в третьем туре. В первом победила команду Египта (1:0), во втором - Саудовскую Аравию (1:0).
Стартовые составы команд
На подходе второй матч 1/8 финала #ЧМ2018. Представляем стартовые составы Уругвая🇺🇾 и Португалии🇵🇹!#URUPOR pic.twitter.com/d2L03fmRfx— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 30, 2018
Победитель сыграет с Францией, потому что...
Сборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфинал https://t.co/6dIr2RI8UL— Интерфакс (@interfax_news) June 30, 2018
Матч пройдет в Сочи сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Уругвая и Португалии!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!