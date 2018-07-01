Десять тематических поездов запустили в московском метро к ЧМ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В московском метрополитене запустили десять тематических поездов, посвященных Чемпионату мира по футболу, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов "Интерфаксу".

"Пять поездов следуют по Таганско-Краснопресненской линии, вблизи которой находится стадион "Спартак", еще пять - на Сокольнической линии, станции которой расположены около БСА "Лужники", - уточнил он.

На внешней стороне вагонов размещена информация об 11 городах-участниках ЧМ.

"А внутри поезда пассажиры могут почувствовать себя игроками на футбольном газоне, могут узнать популярные и малоизвестные факты о мировом футболе, а также выучить слова приветствия на разных языках", - сказал Ликсутов.

Кроме того, заммэра сообщил, что выставку на станции метро "Воробьевы горы", посвященную истории ЧМ по футболу, посетило уже более 350 тыс. человек - в среднем свыше 25 тыс. пассажиров в день.

На выставке в десяти стеклянных колбах размещены плакаты с инфографикой и архивными фотографиями, где запечатлены самые яркие моменты матчей. Пассажиры могут ознакомиться с интересными фактами о ЧМ, узнать, где проводился чемпионат с 1930 года и какие команды в нем побеждали. Выставка будет открыта до 20 июля.

Помимо этого, заместитель мэра сообщил, что более 14 тыс. пассажиров метро и МЦК посетили две игровые зоны за первые 10 дней их работы. Эти зоны работают ежедневно с 10:00 до 22:00 на станции МЦК "Лужники" и в переходе со станции метро "Ленинский проспект" на "Площадь Гагарина" МЦК.

В этих зонах установлены по два настольных футбола и по одной площадке для футпула (напольного бильярда). Также в игровой зоне на станции "Лужники" работает киберзона с 10 экранами, где можно поиграть в футбол на приставке.