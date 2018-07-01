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Собирающихся в "Лужники" болельщиков предупредили о возможной грозе

Есть обновление от 12:33

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Матч 1\8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России в московских "Лужниках" начнется без осадков, однако во время встречи не исключена возможность грозы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас расчет таков: осадки были до 12 часов, затем ожидается существенное уменьшение осадков - в 13-14 часов и до начала матча переменная облачность и солнечно. А вот во время матча существует вероятность возникновения отдельных очагов грозовой активности", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

Он пояснил, что грозы на очень маленькой территории предсказать достаточно сложно и более точные данные для конкретной точки Москвы - "Лужников" - будут только в 15:30.

В целом для столицы сохраняется прогноз с формулировкой "местами облачно, местами грозы и небольшой дождь".

"Но где будут грозы - в Лужниках, Сокольниках или в другом районе Москвы - пока предсказать сложно", - сказал метеоролог.

Он пояснил, что Москва оказалась между двух разных областей погоды: к западу - дождливо, а к востоку - жарко и солнечно. Именно из-за этой неустойчивости точного прогноза для данного столичного стадиона пока нет.

Теги: Москва, ЧМ-2018, Лужники
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