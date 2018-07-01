Испания - Россия. Онлайн

Сборная России в современной истории ни разу не выходила в стадию плей-офф турнира. Подобный результат в 1986 году демонстрировала сборная СССР, которая в 1/8 финала чемпионата мира в Мехико уступила Бельгии со счетом 3:4. Победитель той игры определился в дополнительное время. Лучший же результат сборной СССР на чемпионатах мира - бронзовые медали за четвертое место на ЧМ в Англии в 1966 году.