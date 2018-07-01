Испания - Россия. Онлайн

Матч проходит на поле московского стадиона "Лужники"
Наши в пути
Мчим на игру! pic.twitter.com/2vYj4a5wUR— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
Испанский футболист Давид Сильва сравнил сборную России со сборной Бразилии. Все по-честному!
🗣️Говорит Давид Сильва #ESP#ESPRUS pic.twitter.com/x7EwNOZ1EL— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 1, 2018
Футболисты сборной России, за исключением ее капитана, будут играть в белой форме
Раздевалка @TeamRussia накануне матча с Испанией#вместемыкоманда #ЧМ2018 pic.twitter.com/SxLKrs7Fv8— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
Что сказал эксперт
Бышовец оценил вероятность успеха сборной России в матче с Испанией https://t.co/JABpLm762r— Интерфакс (@interfax_news) July 1, 2018
Сборная России в современной истории ни разу не выходила в стадию плей-офф турнира. Подобный результат в 1986 году демонстрировала сборная СССР, которая в 1/8 финала чемпионата мира в Мехико уступила Бельгии со счетом 3:4. Победитель той игры определился в дополнительное время. Лучший же результат сборной СССР на чемпионатах мира - бронзовые медали за четвертое место на ЧМ в Англии в 1966 году.
Сборная Испании заняла первое место в группе B, в ее активе пять баллов. В первом матче испанцы сыграли вничью с португальцами (3:3), во втором одолели Иран (1:0), а в третьем поединке сразились вничью с Марокко (2:2).
Сборная России заняла второе место в группе A, набрав шесть очков. В первом матче россияне разгромили Саудовскую Аравию (5:0), во втором - переиграли Египет (3:1), а в третьем - уступили Уругваю (0:3). Первое место в группе занял Уругвай (9), третье - Саудовская Аравия (3), а последнее - Египет (0)
Игра пройдет на поле московского стадиона "Лужники", ее старт запланирован на 17:00 по московскому времени.
Сегодня сборная России сыграет с Испанией в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2018! "Интерфакс" проводит текстовую трансляцию противостояния!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!