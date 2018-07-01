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Испания - Россия. Онлайн

Российские и испанские футболисты ведут борьбу за выход в четвертьфинал ЧМ

Испания - Россия. Онлайн
Стадион "Лужники"
Фото: Reuters

Матч проходит на поле московского стадиона "Лужники"

Наши в пути

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Что сказал эксперт

Сборная России в современной истории ни разу не выходила в стадию плей-офф турнира. Подобный результат в 1986 году демонстрировала сборная СССР, которая в 1/8 финала чемпионата мира в Мехико уступила Бельгии  со счетом 3:4. Победитель той игры определился в дополнительное время. Лучший же результат сборной СССР на чемпионатах мира - бронзовые медали за четвертое место на ЧМ в Англии в 1966 году.

Сборная Испании заняла первое место в группе B, в ее активе пять баллов. В первом матче испанцы сыграли вничью с португальцами (3:3), во втором одолели Иран (1:0), а в третьем поединке сразились вничью с Марокко (2:2).

Сборная России заняла второе место в группе A, набрав шесть очков. В первом матче россияне разгромили Саудовскую Аравию (5:0), во втором - переиграли Египет (3:1), а в третьем - уступили Уругваю (0:3). Первое место в группе занял Уругвай (9), третье - Саудовская Аравия (3), а последнее - Египет (0)

Игра пройдет на поле московского стадиона "Лужники", ее старт запланирован на 17:00 по московскому времени.

Сегодня сборная России сыграет с Испанией в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2018! "Интерфакс" проводит текстовую трансляцию противостояния!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

Теги: футбол, ЧМ-2018

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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
QF28F38F4
QF38F58F6
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
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Финал
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