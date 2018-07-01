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Хорватия - Дания. Онлайн

В Нижнем Новгороде определяется соперник сборной России по четвертьфиналу

Хорватия - Дания. Онлайн
Фото: PA Images/ТАСС

Матч 1/8 финала проходит в Нижнем Новгороде

64'

Хорват Перишич солировал на левом фланге атаки, заработал угловой. Подача показалась устрашающей для соперника. Шмейхель кулаком выбил мяч!

61'

Делейни на высокой скорости добежал до лицевой линии ворот Хорватии. Соперник смог справиться с его маневрами

58'

Ну а мы с удовольствием предлагаем вам вспомнить о матче Россия - Испания (можно подумать, что вы забыли)!

56'

Оживление в штрафной площади хорватов. Датчанин Мартин Брайтвайт подхватил мяч и пробил в ближний угол! Мяч сорвался с ноги и полетел не в том направлении

53'

В невысоком темпе идет игра. Неужели тянут до серии пенальти?

50'

Статистика матча по первому тайму

47'

В составе сборной Дании в перерыве случилась замена: нападающий Лассе Шоне вместо защитника Андреаса Кристиансена.

46'

Начался второй тайм!

45+2'

А вот и перерыв!!! Встретимся во втором тайме, товарищи!

45+1'

Всю эту минуту оказывали помощь получившему травму Марио Манджукичу

45'

Одну минуту добавил арбитр

41'

Кристиан Эриксен был близок к взятию хорватских (чужих ворот) махнул он ногой по мячу, мяч пролетел рядом с крестовиной.

39'

Деян Ловрен откликнулся на подачу и пробил головой. Рядом со штангой пролетел мяч!

38'

Стандарт с левого фланга атаки готовится провести Лука Модрич в частности и сборная Хорватии в целом

35'

Преимущество по времени владения мячом - 56%-44% в пользу хорватов

32'

Вратарь на высоте: ловит мяч!

31'

Угловой будет у ворот сборной Хорватии

28'

Хорваты надавили на ворота соперника и чуть не забили. Не попали в створ!

26'

Мартин Брайтвайт выходил один на один с хорватским вратарем. Даниэль Субашич отразил удар!!

23'

Хорваты выбили мяч из своей штрафной. На подборе оказался датчанин. Он сначала долго бежал за мячом, бежавшим от него. Догнал и... перевел мяч своему вратарю. Тому самому, что Каспер "Петрович" Шмейхель

22'

Датчане заработали угловой

20'

Манджукич упал в штрафной датчан и стал - безуспешно - требовать пенальти!

18'

Когда-то "Ротор" играл с "Манчестер Юнайтед" в еврокубках. А сейчас с трудом удержался в первенстве ФНЛ. Но на днях сыграл с московским "Спартаком" в товарищеском матче

16'

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель - сын легендарного голкипера Петера Шмейхеля! Он не только выиграл чемпионат Европы-1992, но и забивал мяч в ворота волгоградского "Ротора", играя за "Манчестер Юнайтед"! Правда, дальше прошел "Ротор"...

12'

Отбились хорваты

11'

В стенку попал мяч, от нее и отскочил за пределы поля. Будет угловой!

10'

Право на штрафной заработали хорваты. Мяч - сантиметрах в 50 от линии штрафной, правее от ворот!

7'

Кстати, главный судья матча - аргентинец Нестор Питана. А меня зовут Владимир Нардин!

6'

Таким темпами я не успею ни сам представиться ни представить судью! Представляю момент:

89. ГОООООЛ! Хорватия вновь сравняла счет!! 62:62!
90. Кстати, главный судья матча - аргентинец Нестор Питана. А меня зовут Владимир Нардин!

5'

ГОООООЛ! Сборная Хорватии оперативно отыгралась! Марио Манджукич после серии рикошетов пробит мимо вратаря! 1:1! Ударное начало матча!

4'
Гол!!!

Хорватия - Дания. 1:1

2'

ГООООООЛ! Сборная Дании вышла вперед уже первой минуте! После ввода мяча из аута мяч долетел аж в район дальней штанги, где в итоге по воротам пробил защитник Матиас Занка Йоргенсен! Есть версия, что это - самый ранний гол в матчах чемпионата мира-2018!

1'
Гол!!!

Хорватия - Дания. 0:1.

1'

Матч начался! 

И вот в таком составе команды вышли на поле и прослушали гимны своих стран!
 

Команды выходят на поле!

Игра Хорватия - Дания пройдет сегодня в Нижнем Новгороде и начнется в 21:00 по московскому времени!

Поздравляем вас с выходом сборной России в четвертьфинал чемпионата мира и начинаем текстовую трансляцию с матча Хорватия - Дания!. В этом матче определится соперник россиян по 1/4 финала!

Здравствуйте, товарищи!

Теги: футбол, ЧМ-2018
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РоссияРоссия32016
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ЕгипетЕгипет30030
 
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ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
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ДанияДания31205
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