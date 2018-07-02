Тренер сборной Хорватии пообещал сложную и зрелищную игру с Россией

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что его команде предстоит непростой матч со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

"Страна-хозяйка перешла в следующий этап. Матч будет очень тяжелый. Расслабляться нельзя, мы будем действовать еще сильнее, нам придется играть с очень сложным соперником, с великим соперником. Так что мы будем стараться не растерять осторожность", - сказал он на пресс-конференции после встречи со сборной Дании, закончившейся победой хорватской сборной.

По словам Далича, "для нас каждый матч - самый важный". "И именно это я скажу ребятам: мы играем с лучшей командой на чемпионате мира, мы не должны расслабляться и быть чрезмерно самоуверенными. Должны играть каждый матч, как будто это финал", - сказал он.

Далич выразил уверенность, что матч со сборной России будет зрелищным. "Россия не прошла бы так далеко, если бы не была хорошей командой. Поэтому нужно играть очень осторожно. Посмотрим. Сначала мы немного отдохнем, а потом будем готовиться к матчу с Россией. Играть в Сочи со страной-хозяйкой очень непросто, тем более погода будет жаркой. Я уверен, что матч будет такой, что им насладится весь мир. Для нас это будет большим испытанием", - сказал тренер хорватской сборной.

Он также отметил, что увезет с собой "только прекрасные воспоминания из Нижнего Новгорода", где сборная Хорватии одержала две победы в матчах ЧМ-2018.

Футболисты сборной Хорватии в воскресенье в серии пенальти победили команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла на стадионе в Нижнем Новгороде в воскресенье. Команды сыграли вничью и в основное время, и в дополнительное (1:1). Победитель определился в серии послематчевых пенальти.

Таким образом, команда Хорватии 7 июля встретится в 1/4 финала чемпионата cо сборной России на стадионе "Фишт" в Сочи.