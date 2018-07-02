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Тренер сборной Хорватии пообещал сложную и зрелищную игру с Россией

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Тренер сборной Хорватии Златко Далич считает, что его команде предстоит непростой матч со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

"Страна-хозяйка перешла в следующий этап. Матч будет очень тяжелый. Расслабляться нельзя, мы будем действовать еще сильнее, нам придется играть с очень сложным соперником, с великим соперником. Так что мы будем стараться не растерять осторожность", - сказал он на пресс-конференции после встречи со сборной Дании, закончившейся победой хорватской сборной.

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По словам Далича, "для нас каждый матч - самый важный". "И именно это я скажу ребятам: мы играем с лучшей командой на чемпионате мира, мы не должны расслабляться и быть чрезмерно самоуверенными. Должны играть каждый матч, как будто это финал", - сказал он.

Далич выразил уверенность, что матч со сборной России будет зрелищным. "Россия не прошла бы так далеко, если бы не была хорошей командой. Поэтому нужно играть очень осторожно. Посмотрим. Сначала мы немного отдохнем, а потом будем готовиться к матчу с Россией. Играть в Сочи со страной-хозяйкой очень непросто, тем более погода будет жаркой. Я уверен, что матч будет такой, что им насладится весь мир. Для нас это будет большим испытанием", - сказал тренер хорватской сборной.

Он также отметил, что увезет с собой "только прекрасные воспоминания из Нижнего Новгорода", где сборная Хорватии одержала две победы в матчах ЧМ-2018.

Футболисты сборной Хорватии в воскресенье в серии пенальти победили команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла на стадионе в Нижнем Новгороде в воскресенье. Команды сыграли вничью и в основное время, и в дополнительное (1:1). Победитель определился в серии послематчевых пенальти.

Таким образом, команда Хорватии 7 июля встретится в 1/4 финала чемпионата cо сборной России на стадионе "Фишт" в Сочи.

Теги: Хорватия, ЧМ-2018

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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилияМексикаМексика
БельгияБельгияЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвецияШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбияАнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
QF28F38F4
РоссияРоссияХорватияХорватия
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Полуфинал
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