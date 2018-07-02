Кражу рюкзака у уругвайского болельщика в Петербурге раскрыли за две недели

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже рюкзака с паспортом, билетами на футбол и деньгами у гражданина Уругвая, оставившего вещи без присмотра в местном кафе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Кража была совершена ночью 13 июня в кафе на Невском проспекте, 11. Неизвестный похитил у уроженца уругвайского Монтевидео рюкзак, в котором хранились $1 тыс., 1,5 тыс. евро, мобильный телефон, три билета на матчи сборной Уругвая в рамках ЧМ-2018 и уругвайский паспорт", - сказал собеседник.

Материальный ущерб составил более 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). "Задержан подозреваемый 1991 года рождения, который изобличен в совершении данного преступления. Похищенное было частично изъято", - отметил источник.

Собеседник не уточнил, смог ли уругвайский болельщик попасть на футбольные матчи своей национальной сборной.

Официальный комментарий полиции "Интерфаксу" получить не удалось.

Сборная Уругвая не проводила матчей в Санкт-Петербурге на групповом этапе ЧМ-2018 и не размещалась в городе и его окрестностях. Четвертьфинальный матч против сборной Франции Эдинсон Кавани, Луис Суарес и их партнеры по команде проведут 6 июля в Нижнем Новгороде.